Wagner Moura é cotado ao Oscar 2026 por filme de Kleber Mendonça

A revista Variety divulgou suas primeiras apostas para o Oscar de 2026 e colocou um brasileiro em destaque: Wagner Moura aparece entre os favoritos na disputa pelo prêmio de melhor ator. Ele estrela O Agente Secreto, novo filme de Kleber Mendonça Filho, que também surge como forte candidato na categoria de melhor longa internacional.

O longa, que estreou em Cannes com grande repercussão, rendeu a Moura o prêmio de melhor ator e consagrou Kleber como melhor diretor do festival. A Variety classificou o filme como um thriller político impactante, apontando o desempenho de Wagner como um dos grandes trunfos da produção.

Além do ator brasileiro, a publicação cita outros nomes cotados na corrida pelo Oscar, como George Clooney (Jay Kelly), Dwayne Johnson (Coração de Lutador), Michael B. Jordan (Pecadores) e Jesse Plemons (Bugonia). Já entre os possíveis concorrentes ao prêmio de filme internacional estão títulos como It Was Just an Accident, Nouvelle Vague, Sirât e Sentimental Value.

Com estreia nacional marcada para 6 de novembro, O Agente Secreto será distribuído no Brasil pela Vitrine Filmes. Antes disso, o longa deve ter sessões especiais em setembro e outubro. Na história, Wagner Moura vive um professor que, após se desentender com um empresário em São Paulo, decide se esconder em Recife, assumindo uma nova identidade. Maria Fernanda Cândido também integra o elenco.

O filme teve seus direitos de distribuição para o mercado internacional disputados durante o Festival de Cannes. Ele será distribuído nos Estados Unidos pela Neon, distribuidora de filmes como "Anora" e "Parasita", e a distribuição no Reino Unido, na Índia e na América Latina ficará a cargo da Mubi

