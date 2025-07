Murilo Huff obtém guarda provisória do filho após disputa com Dona Ruth

© Reprodução / Redes Sociais

Murilo Huff conseguiu a guarda provisória do filho Léo, de 5 anos, após audiência de conciliação realizada nesta segunda-feira (30) no Fórum Cível de Goiânia. A decisão do juiz determina que o cantor manterá a guarda até o desfecho do processo judicial.

Desde o falecimento de Marília Mendonça, em novembro de 2021, o menino vivia com a avó materna, Dona Ruth, em regime de guarda compartilhada. Com a mudança judicial, Léo passará a residir na casa de Murilo, também em Goiânia, que foi reformada para recebê-lo.

O processo corre em segredo de Justiça. O artista havia solicitado a guarda unilateral no início de junho, argumentando ter descoberto fatos importantes nos últimos meses que motivaram o pedido. Em suas redes sociais, ele afirmou que “não entrou na Justiça sem motivo” e que sua prioridade é o bem-estar do filho, pedindo que não o julguem sem conhecer a história completa.

A disputa com Dona Ruth ganhou repercussão nas últimas semanas após trocas de acusações públicas. A avó afirmou que Murilo não pagava pensão, o que foi rebatido por ele com documentos. O cantor apresentou comprovantes que mostram pagamento de despesas mensais de cerca de R$ 15 mil, incluindo escola, plano de saúde, psicóloga, babá e tratamento contra diabetes.

Também há especulações de que a briga judicial esteja relacionada à herança de Marília, estimada em cerca de R$ 500 milhões, da qual Léo é único herdeiro natural. O patrimônio, ainda em inventário, continuará sob tutela até o filho completar 18 anos.

