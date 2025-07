Kanye West confirma show em São Paulo em 29 de novembro em suas redes

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Kanye West confirmou na madrugada desta terça-feira (1º), em suas redes sociais, que fará um show em São Paulo no dia 29 de novembro. Ainda não há informações sobre preço ou local, mas há um link para que interessados possam se cadastrar para serem alertados sobre a venda dos ingressos.

A informação havia sido divulgada pelo Portal Leo Dias na semana passada, e confirmada à Folha pelos produtores Guilherme Cavalcante, da empresa Savais, e Jean Fabrício Ramos, que se apresenta como Fabulouz Fabz, que já trouxe nomes como Snoop Dogg e Wiz Khalifa ao país.

Segundo os produtores, Kanye West -que mudou oficialmente seu nome para Ye- será a atração principal do primeiro de dois dias do festival Urban Movement, que espera receber até 100 mil pessoas. Na semana passada, afirmaram também que, a partir da postagem do artista, a venda de ingressos seria aberta em breve.

Está será a primeira vez que o artista vem ao país desde 2013, e sua primeira apresentação por aqui desde 2011, quando foi atração do festival SWU.

Nas redes sociais, Ye também anunciou shows na Coreia do Sul, na China e na Eslováquia.

Leia Também: Kanye West vai a julgamento de Diddy em apoio a acusado por crimes sexuais