Princesa Diana completaria 64 anos hoje; relembre sua trajetória

© Getty Images

Nesta terça-feira, 1º de julho, a princesa Diana completaria 64 anos. Conhecida mundialmente como "a princesa do povo", Lady Di nasceu em 1961, na Sandringham House, no Reino Unido. Terceira de oito filhos do conde Spencer, Diana entrou para a história como uma figura emblemática da realeza britânica — tanto pelo carisma quanto pela vida pessoal conturbada.

Ela se casou com o então príncipe Charles, hoje rei Charles III, em julho de 1981, e teve dois filhos: William, nascido em 1982, e Harry, em 1984. Apesar do casamento ter sido amplamente divulgado como um conto de fadas, relatos indicam que Charles teria sido pressionado pela família real a oficializar a união, especialmente diante da intensa atenção da imprensa.

Antes de Diana, Charles já havia vivido um romance com Camilla Parker Bowles — relacionamento que, segundo várias fontes, nunca foi completamente encerrado. Durante o casamento, Diana chegou a confrontar Camilla, afirmando: "Eu sei o que está acontecendo entre vocês. Não me trate como uma idiota". Em uma famosa entrevista à BBC, Lady Di declarou viver “um casamento a três”, referindo-se à constante presença de Camilla.

A separação entre Diana e Charles foi anunciada em 1992 e concluída oficialmente em 1996. Nesse período, Diana teve sua vida amorosa amplamente explorada pela mídia, com destaque para nomes como James Hewitt, Hasnat Khan e Dodi Al Fayed — este último, com quem ela estava se relacionando quando ambos morreram em um trágico acidente de carro, em Paris, em 31 de agosto de 1997.

Mais do que princesa, Diana foi um ícone global. Admirada por sua empatia, envolvimento em causas sociais e estilo marcante, continua sendo lembrada com carinho e saudade por milhões de pessoas no mundo todo.

