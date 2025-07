Post Malone brinda com fãs e acaba caindo do palco durante show; vídeo

© Reprodução / TikTok

Um show do cantor Post Malone em Glendale, no Arizona (EUA), foi marcado por um incidente inusitado. Durante a apresentação no State Farm Stadium, no dia 21 de junho, o artista caiu de uma parte do palco que cedeu enquanto ele interagia com o público.

O momento aconteceu durante a execução da música "Pour Me A Drink". Enquanto segurava um copo de cerveja, Post Malone caminhou até a extremidade do palco para brindar com um fã na plateia. No entanto, ao se inclinar, a estrutura cedeu, provocando a queda do cantor. Assista: