Ex-estrela de reality matou e decapitou namorado um dia após aniversário

Tamika Sueann-Rose Chesser, ex-integrante do reality show "As Gostosas e os Geeks", foi formalmente acusada do assassinato de Julian Story, morto e decapitado no dia seguinte ao seu aniversário de 39 anos. O crime ocorreu em Port Lincoln, Austrália, onde o casal residia. A polícia local segue investigando o caso e revisa imagens de câmeras de segurança para encontrar o paradeiro da cabeça da vítima, que permanece desaparecida.

Segundo as autoridades, vizinhos acionaram a polícia após perceberem uma fumaça suspeita na casa onde o casal vivia. Ao entrarem no local, os policiais encontraram Tamika em estado catatônico e o corpo desmembrado e parcialmente queimado de Julian. Tamika foi presa no dia 19 e agora também responde por agressão a policiais, obstrução da justiça e tentativa de ocultação de provas.

Nos dias que antecederam o crime, testemunhas relataram comportamentos perturbadores de Tamika, como andar seminua com uma faca em público, cobrir-se com um véu de noiva e, posteriormente, aparecer com a cabeça raspada, visivelmente alterada. Sua irmã, Kiya-May, afirmou que Tamika enfrentava um grave colapso em sua saúde mental nos últimos anos, o que pode ter contribuído para o desfecho trágico.

Julian, por sua vez, tinha um histórico criminal envolvendo apropriação indevida de propriedades, danos a prédios e veículos, além de comportamento desordeiro. Segundo familiares de Tamika, ele também estaria envolvido na fabricação de drogas em casa, o que pode ter agravado a situação do relacionamento.

As autoridades trabalham para montar uma linha do tempo do ocorrido. Julian completou 39 anos no dia 16, o crime teria acontecido no dia 17, e a tentativa de queima dos restos mortais foi relatada no dia 19. O caso segue em investigação para esclarecer os detalhes e localizar a cabeça da vítima, peça central para elucidar o ocorrido.

