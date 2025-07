Irmão de Marília Mendonça chora e pede fim dos ataques à mãe; veja

© Reprodução

João Gustavo, irmão da cantora Marília Mendonça, usou as redes sociais nesta terça-feira (1º) para fazer um desabafo comovente diante da repercussão do processo de guarda do filho da artista, que envolve sua mãe, Dona Ruth, e o cantor Murilo Huff, pai da criança.

Em um vídeo publicado nos stories, João apareceu chorando e pediu que parem os ataques direcionados à matriarca da família. "Talvez essa seja a fase mais difícil da minha vida. Estou passando aqui para pedir que vocês parem de fazer comentários maldosos com a minha mãe. É um momento muito difícil, ela está muito mal, e eu estou fazendo o máximo para ajudá-la", disse, visivelmente abalado.

João também falou sobre os esforços da família para preservar o legado da cantora, que morreu em um trágico acidente aéreo em novembro de 2021. "A gente tentou continuar carregando uma coisa que sempre foi muito individual, que é o legado da Marília. Só que a Marília conseguiu fazer o que fez e deixou aqui na Terra. A gente errou de várias formas, e está tudo bem, porque sempre foi algo muito pessoal dela", afirmou.

No fim do vídeo, João reforçou o pedido para que a família possa viver o luto em paz. "A gente não quer dinheiro, não quer fama, não quer nada. Todos esses anos, eu só corri disso. Sempre quis uma vida simples. Eu daria tudo para ter a minha irmã de volta, daria a minha própria vida para isso", desabafou. "Peço que deixem a gente em paz, deixem a gente viver, deixem a gente sofrer em paz. Parem com os julgamentos, parem de falar coisas absurdas que vocês não sabem, parem de acusar de coisas que não existem."

O desabafo aconteceu um dia após a audiência de conciliação entre Dona Ruth e Murilo Huff. O cantor entrou na Justiça pedindo a guarda unilateral do filho que teve com Marília, que desde a morte da artista vinha sendo compartilhada entre os dois. Segundo rumores, Murilo teria obtido a guarda provisória, mas o processo corre em segredo de Justiça.

