Katy Perry chora em show após rumores de separação de Orlando Bloom

Katy Perry se emocionou durante o show de encerramento de sua turnê na Austrália, realizado na última segunda-feira (30). Foi sua primeira apresentação após rumores de separação de Orlando Bloom ganharem força na imprensa internacional.

Embora o casal não tenha se pronunciado oficialmente, veículos como TMZ e People afirmam ter confirmado o término com fontes próximas à cantora e ao ator.

Katy, de 40 anos, e Orlando, de 48, se conheceram durante a cerimônia do Globo de Ouro de 2016. Após um breve término em 2017, retomaram o relacionamento e ficaram noivos em 2019. O casamento, no entanto, foi adiado por conta da pandemia de Covid-19. Em 2020, nasceu a única filha do casal, Daisy.

Segundo o tabloide britânico Daily Mail, a crise teria se intensificado após a viagem espacial feita por Katy em abril deste ano. A cantora participou de um voo de 11 minutos a bordo do foguete da Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, fundador da Amazon.

De acordo com a publicação, Orlando Bloom teria considerado a viagem “constrangedora”, o que teria magoado profundamente Katy Perry e desencadeado o afastamento do casal.

