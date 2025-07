Gabriela Duarte relembra importunação sexual em bar no auge da fama

© AgNews

(FOLHAPRESS) - A atriz Gabriela Duarte, 51, contou no videocast Surubaum, com apresentação do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, que no auge da fama foi vítima de importunação sexual num bar.

Segundo ela, o fato aconteceu na época que fazia sucesso na novela da Globo "Por Amor" (1997). Ela estava com o então namorado quando foi tocada por um homem sem seu consentimento.

"Um cara tinha bebido. Eu estava subindo uma escada, ele chegou atrás de mim, bêbado, e passou a mão na minha bunda. Eu olhei para trás e ainda tentei que ele me desse algum tipo de argumento. Isso não existe", contou na atração que foi ao ar na terça (1).

Com o passar do tempo, a situação se agravou e o homem teria debochado dela. "Ele falou uma coisa horrível, nem lembro o que foi, mas na hora minha mão foi [no rosto dele], em público. Ele olhava e ria. Um cara grande, foi horrível. Passou dos limites", relembrou.