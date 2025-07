Drake baixa valor de casa bilionária em Beverly Hills após falta de compradores

© Reprodução

(FOLHAPRESS) - Nem mesmo a ostentação de uma casa cinematográfica no coração de Beverly Hills foi suficiente para atrair compradores. O rapper canadense Drake, 37, decidiu reduzir em quase R$ 50 milhões o valor de sua propriedade de alto padrão, após mais de um ano tentando negociá-la sem sucesso.

Avaliada inicialmente em US$ 88 milhões (cerca de R$ 480 milhões), a casa agora está listada por US$ 79 milhões -o equivalente a cerca de R$ 430 milhões.

A tentativa de venda vem sendo acompanhada por sites especializados desde 2023. Segundo a imobiliária responsável, The Beverly Hills Estates, o imóvel ocupa cerca de 12 mil m² de área plana e foi descrito como um "refúgio exuberante" com vistas panorâmicas para o cânion, a cidade e o oceano. "Todos os cômodos principais foram projetados para aproveitar a paisagem natural", afirma o anúncio da empresa.

A residência principal inclui sete suítes, 13 banheiros, biblioteca, duas salas de estar -uma delas adaptada como sala de cinema- e uma cozinha gourmet com copa integrada. Há ainda dependências separadas com três suítes para funcionários, além de uma ampla área externa com jardins, pomar e piscina com acabamento em mosaico.

Entre os itens de destaque estão uma garagem com capacidade para 11 veículos, adega climatizada, academia completa, elevador, sala de jogos, quadra de tênis "oculta" entre as árvores e uma casa de hóspedes.

Drake, que chegou a disponibilizar outros imóveis para a venda anteriormente, não revelou os motivos da decisão de vender a casa para as revistas que entraram em luha. Ele também está se desfazendo de outras propriedades de luxo na Califórnia, como a casa em Los Angeles.