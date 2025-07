Diddy ajoelhou-se e bateu palmas após ser absolvido; sua família chorou

© MARIA ALEJANDRA CARDONA/AFP via Getty Images

Sean 'Diddy' Combs não disfarçou a alegria que sentiu após ouvir o veredito do júri em tribunal, esta quarta-feira, dia 2 de julho. Embora tenha sido condenado por dois crimes relacionados com transporte de pessoas para a prostituição - pelos quais poderá ser condenado a 10 anos de prisão (pena máxima), o rapper, de 55 anos, foi absolvido dos crimes mais graves dos quais estava sendo acusado, sendo eles, tráfico sexual e organização criminosa.

A reação entusiasmada de Diddy e dos seus apoiadores

Depois de ouvir o veredito, conforme afirma a agência de notícias Associated Press, Combs olhou para o grupo de jurados e bateu palmas.

Antes de sair da sala de audiência, o artista ajoelhou-se ainda perante a cadeira em que estava sentado e baixou a cabeça, como se estivesse fazendo uma oração.

Quando se levantou, bateu então palmas, o que levou a que as pessoas presentes também aplaudissem o veredito em tom de celebração. Tudo isto acontecia enquanto os advogados de Diddy se abraçavam, visivelmente felizes.

O artista então se dirigiu à sua família e afirmou: "Obrigado. Te Amo. Te Amo. Te Amo. Te Amo". Perante esta reação, alguns membros da família não conseguiram conter as lágrimas.

Quando Diddy saiu da sala, a área em que a família estava reunida começou a se dirigir aos advogados do rapper como "dream team" ou "time dos sonho", em tradução livre, enquanto a defesa de Diddy também comemorava, dando palmadas nas costas uns dos outros.

O veredito parcial - e a grande vitória de Diddy

Ao fim de três dias de deliberações, o júri anunciou o veredito que condena Sean Combs, de 55 anos, por crimes relacionados com transporte de pessoas para prostituição, incluindo as ex-namoradas Cassie Ventura e 'Jane' e cuja pena de prisão pode chegar aos dez anos.

No entanto, o júri absolveu-o das acusações de tráfico sexual e de conspiração para extorsão e crime organizado - cuja pena vai de 15 anos a prisão perpétua - relacionadas com supostos abusos de poder e força física, para manipular as namoradas para maratonas sexuais com os homens, e envolvendo o uso de drogas.

Sobre estes crimes, a defesa de Sean Combs argumentava que as mulheres participavam de livre e espontânea vontade e que nenhuma da suposta violência justificava a gravidade das acusações.

Combs, que não testemunhou em tribunal, tinha se declarado inocente das acusações de gerir o seu império empresarial como uma empresa de extorsão, supostamente utilizando empregados para permitir e ocultar o abuso sexual e físico de mulheres ao longo de duas décadas.

Depois do anúncio do veredito, Sean Combs juntou as mãos num gesto de prece, enquanto olhava para o júri, e abraçou o advogado de defesa, relatou a mesma agência.

Diddy, vale lembrar, foi detido em setembro do ano passado no âmbito de uma investigação policial que teve como origem o processo iniciado por Cassie Ventura, sua ex-namorada. Ao longo dos últimos meses, o rapper esteve detido numa prisão em Nova York.

