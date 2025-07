Filha de Bruce Willis e Demi Moore revela sequelas graves da anorexia

© Getty

ADRIELLY SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tallulah Willis, 30, fez um desabafo nas redes sociais sobre os desafios que enfrentou durante o período mais crítico da anorexia. Em uma publicação no Instagram, a filha de Bruce Willis e Demi Moore compartilhou fotos antigas de 2022 e descreveu os impactos que o transtorno alimentar teve em sua saúde física e mental.

Nas imagens, Tallulah aparece com o cabelo extremamente ralo e falhas visíveis no couro cabeludo. Ela contou que, à época, via esses sinais como marcas de "merecimento" da atenção dos outros. "Por muito tempo, enxergava as áreas sem cabelo como um distintivo de honra. Como se eu dissesse: 'Olha, eu estava doente o suficiente para que vocês me notassem'", escreveu.

Durante o tratamento em uma clínica de reabilitação no Texas, ela chegou a usar cadeira de rodas devido à atrofia muscular nas pernas. A condição do corpo era tão frágil que ela mal conseguia manter presilhas presas no cabelo: "Elas escorregavam porque não havia onde se fixar, fiquei sem andar".

A atriz, que ganhou notoriedade ainda na infância por ser filha de duas grandes estrelas de Hollywood, disse que escolheu expor parte da experiência para contribuir com a conscientização sobre distúrbios alimentares. "Não quero exibir essas imagens como troféu de quem quase morreu de fome, mas acredito que elas têm valor como ferramenta de aprendizado", afirmou.

Além do relato sobre o passado, Tallulah também compartilhou registros mais recentes, feitos na primavera deste ano, em que aparece sorridente e com os cabelos visivelmente mais cheios. "Não fazia ideia de como podia ser reconfortante fazer um coque volumoso. É sexy sentir o cabelo balançando quando você caminha."

Ela ainda refletiu sobre o processo de reconstrução emocional e física: "Durante muito tempo, eu não me valorizava nem cuidava da minha saúde, mas sou uma das sortudas que conseguiram atravessar essa fase. Hoje, celebro estar aqui".

A publicação foi encerrada com uma mensagem de empatia e incentivo para quem ainda enfrenta o mesmo tipo de batalha: "Já que tornei meu transtorno público, faz sentido tornar a recuperação também. Quero oferecer acolhimento a cada mente agitada que ainda está sofrendo. Continuem. Amo vocês."