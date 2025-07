Sheila Mello revela affair secreto com Jacaré no início do É o Tchan

© Reprodução / Instagram

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Mais de duas décadas depois, Sheila Mello, 46 revelou que teve um affair secreto com um dos integrantes do É o Tchan. A relação durou pouco, e apenas os membros da banda sabiam que ela e Edson Gomes Cardoso Santos, o Jacaré, namoraram no início da passagem dela -que durou cinco anos (1998 a 2003)- pelo grupo baiano.

Sheila nunca havia falado publicamente sobre o romance. "A gente teve um lance, durou pouco tempo, e acabou. Fui madrinha do casamento dele, e ele acabou sendo padrinho do meu casamento", contou, ao comentar sobre a amizade que os dois cultivaram mesmo após o envolvimento: "Tirando meus irmãos, ele é a pessoa por quem tenho a maior gratidão. Ele me salvou de ser afetada, tipo aquelas artistas doidas".

A dançarina relembrou, em entrevista ao podcast Papagaio Falante, que logo no início no grupo, Jacaré a alertou sobre o "deslumbre" da fama. Sheila contou que chegou a afirmar que conhecia suas raízes e pediu que ele a avisasse caso a visse agindo de forma "cruel".

Após dar uma resposta grosseira a um segurança, Sheila foi chamada atenção por Jacaré: "Vá pedir desculpas agora! Lembra que você pediu para eu te avisar quando estivesse virando essa pessoa escrota? Pois você foi! Vai lá e pede desculpas agora!".

"Isso foi uma lição tão grande para mim", refletiu a dançarina ao relembrar o episódio. "Fui lá, pedi desculpas, e acabou sendo uma grande lição."

