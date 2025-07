Fabio Assunção relembra primeira transa aos 13 anos

© <p>TV Globo/Estevam Avellar</p>

(FOLHAPRESS) - Fabio Assunção surpreendeu ao contar que a primeira experiência sexual foi longe de especial. O ator, que conversou sobre sua vida sexual e amorosa no podcast Surubaum, comandado pelo casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, afirmou que o ato aconteceu quando ele tinha apenas 13 anos -e disse que preferiria esquecê-lo.

"Foi num clube, em um quarto cheio de adolescentes da mesma idade. Aconteceu no banheiro, mas o banheiro ficava dentro do próprio quarto, então tinha gente por perto", explicou, tentando não se estender no assunto. "Não foi muito bonito."

Questionado pela atriz Gabriela Duarte, também convidada do episódio que foi ao ar na terça-feira (1º), se as outras pessoas teriam presenciado a cena, Assunção desconversou. "Não foi uma situação legal nem para mim, nem para ela. Por isso, nem considero como minha primeira vez."

O ator também falou como anda a vida amorosa. Hoje, aos 52 anos, afirmou que busca relações mais maduras e leves. "Tem que gostar de conversar, eu acho isso. Quando você gosta, tem uma curiosidade no outro. Casal que não conversa, não tem como", disse.

Ele está solteiro desde 2023, quando se divorciou da advogada Ana Verena. O casal tem uma filha de quatro anos.

