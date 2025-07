Ex-atriz Suzy Camacho é indiciada por desvio de R$ 42 milhões de Farid Curi

© Reprodução / YouTube

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A ex-atriz Suzy Camacho, 64, foi indiciada pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de desviar R$ 42,2 milhões do patrimônio de seu ex-marido, o empresário Farid Curi, morto aos 85 anos em 2022. De acordo com o inquérito conduzido pelo 4.º Distrito Policial da Consolação, Suzy teria se aproveitado da saúde fragilizada do companheiro para movimentar recursos e transferir bens em benefício próprio, com apoio de familiares e suposto uso de documentos falsificados.

Farid Curi foi um dos fundadores da rede de supermercados Atacadão, vendida ao Carrefour em 2013 por R$ 2,2 bilhões. No mesmo ano, ele e Suse Maria Gomes Camacho Curi se casaram sob o regime de separação obrigatória de bens, por ele ter mais de 70 anos. Os filhos do empresário foram os responsáveis por iniciar a denúncia, acusando a ex-madrasta de isolar o pai, submetê-lo a medicação excessiva e restringir o contato com a família. Suzy Camacho participou e novelas como "A Viagem" (Tupi, 1975) e "Brega & Chique" (Globo, 1987).

De acordo com o relatório final do inquérito, ao qual o Estadão teve acesso, o patrimônio de Suzy cresceu significativamente entre 2019 e 2022, de forma incompatível com a renda que ela declarava à Receita Federal. A análise envolveu declarações fiscais, extratos bancários e relatório do Coaf, que identificou operações milionárias sem justificativa econômica plausível, como compras de imóveis e transferências para contas de familiares.

A investigação aponta ainda que é também psicóloga afastou os filhos de Farid e funcionários de confiança da gestão das finanças do empresário. O controle passou a ser exercido por seu irmão, Pompilio Camacho, que figurava como co-titular em contas de Farid usadas para saques em espécie e transferências para a própria Suzy e pessoas próximas.

Para o delegado Guilherme Sabino Corrêa, há fortes indícios de que a ex-atriz tenha explorado a vulnerabilidade física e cognitiva do companheiro para desviar valores durante o casamento, principalmente a partir de 2019.

O inquérito também cita uma denúncia anterior, feita em 2022 pelo Ministério Público de São Paulo, na qual Suzy foi acusada de falsificar atestados médicos com o objetivo de se apropriar de R$ 10 milhões do ex-marido. A defesa negou qualquer prática ilegal.

Defesa nega e fala em 'armação' familiar

O advogado Luiz Flávio Borges D'Urso, que representa Suzy Camacho, afirmou que o indiciamento é fruto de uma "armação" dos filhos de Farid Curi, os quais estariam envolvidos em outros inquéritos por denunciação caluniosa, corrupção de testemunhas e ameaças. "É tudo mentira. Nada foi apurado, nenhum crime foi verificado e nenhuma denúncia criminal existe contra a Suzy", declarou o criminalista.

D'Urso também acusou uma das filhas de Farid de vender uma casa avaliada em R$ 62 milhões pela metade do valor, sem prestar contas no inventário – o que, segundo ele, motivou uma nova investigação.

Já os advogados dos filhos do empresário, Rodrigo Carneiro Maia Bandieri e Rubens de Oliveira, disseram à reportagem que confiam plenamente na Justiça e na apuração conduzida pela Polícia Civil.

