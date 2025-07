Paulinho da Viola é internado e retira cisto em hospital do Rio de Janeiro

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paulinho da Viola foi internado e retirou um cisto na Casa de Saúde São Vicente, no Rio de Janeiro, informou a assessoria de imprensa do cantor nesta quarta (2).

O procedimento era eletivo e havia sido agendado com antecedência, para o intervalo de quase um mês que o músico tem entre shows de sua atual turnê -sua última apresentação foi no dia 28, em São Paulo, e a próxima será em 26 de julho em Belo Horizonte.

"O procedimento foi tranquilo, ele já está no quarto e deve ter alta muito em breve", afirma ainda a sua assessoria, acrescentando que a cirurgia era "simples e sem complexidades" e que por isso nem mesmo pessoas próximas ao sambista foram avisadas.

Na manhã desta quinta, o hospital deverá divulgar um boletim com informações atualizadas da saúde do cantor, que tem 82 anos.

Leia Também: Sheila Mello revela affair secreto com Jacaré no início do É o Tchan