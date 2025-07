Kate Middleton relata desafios após fim do tratamento contra o câncer

© Getty Images

A princesa de Gales, de 43 anos, falou publicamente sobre o impacto emocional vivido após encerrar o tratamento contra o câncer. Durante uma visita inesperada ao Hospital de Colchester, nesta quarta-feira (2), ela compartilhou sua experiência com pacientes oncológicos e ressaltou a importância de espaços de apoio para o bem-estar físico, mental e espiritual.

“Durante o tratamento, a gente assume uma postura corajosa, firme. Mas quando ele termina, espera-se voltar à vida normal. Na realidade, essa fase pós-tratamento é muito difícil. Não há mais a presença constante da equipe médica, e ao mesmo tempo ainda não conseguimos funcionar normalmente em casa”, disse Kate. “Ter alguém que nos apoie, nos guie e nos ajude a atravessar essa etapa faz toda a diferença.”

A princesa também refletiu sobre o impacto profundo do diagnóstico e da jornada de cura: “É algo transformador, tanto para quem passa pelo tratamento quanto para a família. Muitas vezes não se percebe, especialmente da primeira vez, o quanto tudo isso afeta a vida.”

Kate elogiou iniciativas que oferecem suporte emocional por meio de atividades como canto, jardinagem e arte: “Espaços como este têm um valor imenso. Todas as comunidades deveriam ter acesso a esse tipo de apoio.”

A trajetória de Kate Middleton na luta contra o câncer

Em 2024, Kate Middleton foi diagnosticada com um tipo de câncer não revelado. O anúncio veio após uma cirurgia abdominal, cujos detalhes não foram divulgados pela Casa Real. O tratamento incluiu sessões de “quimioterapia preventiva”, conforme informou o Palácio de Kensington.

Durante o período mais intenso da terapia, a princesa manteve-se afastada da agenda pública, fazendo raras aparições — uma delas no tradicional desfile Trooping the Colour, e outra no torneio de Wimbledon. Em setembro, ela anunciou o fim do tratamento em um vídeo comovente ao lado do marido, príncipe William, e dos três filhos: George, Charlotte e Louis.

Desde então, Kate tem retomado gradualmente suas atividades oficiais, ainda com cautela. Assim como ela, o rei Charles III também segue em tratamento contra o câncer, em meio a um clima de máxima discrição por parte da realeza britânica sobre seu estado de saúde.