© <p>TV Globo/Divulgação</p>

Se você quer ser ator, o reality show não é o pior lugar do mundo para começar, viu? Esses programas podem ser a porta de entrada para uma carreira de sucesso. Em Hollywood, duas vencedoras do Oscar tiveram suas primeiras chances nessas atrações. No Brasil, Grazi Massafera é o melhor exemplo de ex-BBB que deu certo como atriz!

Na galeria, veja outras estrelas reveladas em reality shows que apostaram na atuação!

Leia Também: Filha de Bruce Willis e Demi Moore revela sequelas graves da anorexia