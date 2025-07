Príncipe William reage à morte de Diogo Jota. "Profundamente triste"

© Getty Images

A notícia da morte de Diogo Jota pegou a todos de surpresa, na Inglaterra, onde o jogar do Liverpool a notícia gerou comoção nacional

O príncipe William fez questão de se manifestar publicamente após a morte do atleta, afirmando estar "profundamente triste" com a notícia numa publicação que foi feita nos stories da sua página oficial do Instagram.

"Como parte da família do futebol, estou profundamente triste com a notícia da morte do Diogo Jota e do seu irmão", começaram por escrever na publicação.

"Os nossos pensamentos estão com a sua família, amigos e todos os que o conheciam", pode se ler na publicação.

Publicação do príncipe de Gales, William

Logo após a notícia da morte de Diogo Jota ter se tornado pública, em Anfield, junto do estádio de futebol do Liverpool, na Inglaterra, começaram a ser colocadas várias coroas de flores. Uma homenagem dos torcedores do clube.

O próprio Liverpool Football Club não tardou a reagir publicamente à partida de Diogo Jota, pedindo que "a privacidade da família, amigos, colegas de equipa e funcionários do clube de Diogo e André seja respeitada enquanto tentam lidar com uma perda inimaginável".

O irmão de Diogo Jota, André Silva, de 25 anos, que jogava pelo Penafiel, também morreu neste trágico acidente de carro, na madrugada de quinta-feira, dia 3 de julho, em Espanha. José Reis e Domingos Garcia, presidente do Penafiel e da SAD do clube, reagiram à partida de André Silva e Diogo Jota.

São muitas as reações à morte dos irmãos futebolistas, entre elas de Cristiano Ronaldo:

Diogo Jota morre dias depois de se ter casado com a companheira de longa data, Rute Cardoso. O casal, que estava junto há uma década, deu o nó no dia 22 de junho. Juntos são pais de três filhos menores, e a filha mais nova nasceu em novembro do ano passado.

