Morre Michael Madsen, ator de 'Kill Bill', aos 67 anos

© Luca Carlino/NurPhoto via Getty Images

O falecimento foi confirmado pelos representantes do ator, que ficou conhecido pelos filmes Cães de Aluguel (1992) e Kill Bill Vol. II (2003), nesta quinta-feira, 3 de julho, à revista People.

Segundo a NBC4 Los Angeles, a morte de Michael Madsen teria ocorrido devido a uma parada cardíaca, conforme informaram as autoridades.

"Até onde sabemos, Michael sofreu uma parada cardíaca e foi encontrado inconsciente em sua casa, em Malibu, na manhã de hoje", disseram os representantes.

Ron Smith e Susan Ferris, representantes do ator, emitiram o seguinte comunicado sobre sua morte:

"Nos últimos dois anos, Michael Madsen vinha realizando um trabalho incrível com filmes independentes, incluindo as próximas produções Resurrection Road, Concessions e Cookbook for Southern Housewives, e estava realmente empolgado com esse novo capítulo em sua vida", destacaram.

"Michael também estava se preparando para lançar um novo livro chamado Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, atualmente em fase de edição", acrescentaram.

"Michael Madsen foi um dos atores mais icônicos de Hollywood, cuja ausência será sentida por muitos", concluíram.

A vida de Michael Madsen

Michael Madsen nasceu em Chicago em 5 de setembro de 1957. Seu pai era bombeiro e sua mãe, cineasta — o que fez com que o cinema sempre estivesse presente em sua vida.

Começou sua carreira como ator no teatro Steppenwolf, em Chicago, tendo sido treinado por John Malkovich. Essa experiência o levou a conseguir pequenos papéis em filmes da década de 1980, como WarGames e The Natural.

O trabalho que lhe trouxe reconhecimento foi o filme Cães de Aluguel, que lançou a carreira de Quentin Tarantino e transformou o Festival de Sundance em um evento relevante para Hollywood.

O filme fez tanto sucesso que entrou na lista dos 400 indicados aos melhores filmes da história pelo American Film Institute.

Madsen chegou a ser cotado para o papel de John Travolta em Pulp Fiction, também de Tarantino, mas recusou para atuar em Wyatt Earp — uma decisão da qual se arrependeu mais tarde.

Ao longo da carreira, Madsen trabalhou em diversos projetos de menor escala, que intercalava com grandes produções de renome, como foi o caso de 007 – Um Novo Dia Para Morrer (2002).

Madsen foi casado três vezes e teve seis filhos, entre eles o ator Christian Madsen.

Leia Também: Príncipe William reage à morte de Diogo Jota. "Profundamente triste"