Vestido de Lauren Sánchez some após casamento luxuoso com Jeff Bezos

© laurensanchezbezos/ Instagram

Um dos vestidos usados por Lauren Sánchez durante seu luxuoso casamento com Jeff Bezos, fundador da Amazon, desapareceu misteriosamente — e a imprensa internacional aponta que pode ter sido roubado por um "convidado infiltrado".

Segundo relatos, uma pessoa bem-vestida teria conseguido entrar de forma discreta na cerimônia e levado o vestido, sem levantar suspeitas. No entanto, as informações ainda são contraditórias: nenhuma ocorrência foi registrada junto à polícia, o que levanta dúvidas sobre a veracidade do suposto furto.

Não se sabe exatamente qual das peças sumiu, mas não teria sido o vestido principal, criado pelo ateliê Dolce & Gabbana, usado por Lauren no momento da troca de alianças.



O vestido de noiva: uma obra de arte feita em 900 horas

Para o “sim”, Lauren escolheu um modelo inspirado no look usado por Sophia Loren no clássico "Houseboat" (1958), com Cary Grant. O vestido, que ela mesma chamou de “obra de arte” no Instagram, levou 900 horas para ser finalizado, tamanha a riqueza de detalhes.

Com corte sereia, gola alta, mangas compridas e renda bordada, a peça evidenciava as curvas da noiva e tinha 180 botões de seda costurados à mão.

A cerimônia estava inicialmente marcada para o sábado (28), na histórica Scuola Grande della Misericordia, em Veneza, mas foi antecipada por questões de segurança, já que a cidade estava sendo alvo de protestos contra o evento.



Três dias de festa, celebridades e até realeza

A comemoração do casamento durou três dias e reuniu 200 convidados, entre amigos íntimos e familiares. Antes da cerimônia oficial, houve uma animada festa da pizza, seguida de uma festa do pijama no dia seguinte.

Entre os convidados famosos estavam Oprah Winfrey, Orlando Bloom, Kim e Khloé Kardashian, Usher e Tom Brady. A realeza da Jordânia também marcou presença, representada pela rainha Rania, o príncipe herdeiro Hussein e sua esposa, a princesa Rawja.

Lauren e Bezos iniciaram o romance em 2018, quando ambos ainda eram casados. Bezos se separou de MacKenzie Scott em 2019, com quem foi casado por 25 anos. Lauren também se divorciou do agente de talentos Patrick Whitesell. O noivado do casal foi anunciado em 2023.