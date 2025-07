Estrela do K-pop Jaehyun morre aos 23 anos após luta contra leucemia

© Instagram/Jaehyun

Shim Jaehyun, cantor sul-coreano conhecido pelo nome artístico Jaehyun e ex-integrante do grupo F.ABLE, morreu aos 23 anos após enfrentar uma batalha silenciosa contra a leucemia. A morte foi confirmada no dia 29 de junho, segundo a revista Billboard.

A notícia abalou fãs e colegas de banda. Hojun, um dos ex-companheiros do F.ABLE, prestou uma homenagem emocionante no Instagram:

"Ouvi a notícia tarde demais... Me arrependo de não ter estado ao seu lado na sua última caminhada. Espero que esteja livre de todas as preocupações e confortável onde estiver. Obrigado pelos cinco anos. Vou orar para que coma bem e esteja em paz. Venha me visitar nos sonhos", escreveu.

Jaehyun havia mantido sua condição de saúde em segredo.

O F.ABLE estreou em 2020 pela Haeirum Entertainment com o single Burn It Up, e depois emplacou músicas como Run Run Run e Baby Don’t Cry. Com o tempo, o grupo ficou inativo, e três dos integrantes formaram uma nova banda chamada ENPHAZE, sem Jaehyun.

Mesmo afastado dos palcos, o cantor seguiu sendo lembrado com carinho pelos fãs. "Isso dói demais", comentou um admirador na rede X (antigo Twitter), refletindo o sentimento de luto entre os seguidores do K-pop.

K-pop de luto novamente

Em março deste ano, outra perda abalou o cenário da música coreana. O cantor Wheesung, de 43 anos, foi encontrado morto em casa, em Seul. A causa preliminar da morte foi parada cardíaca, segundo a polícia, que descartou crime, mas ainda investiga o caso.

Wheesung ganhou destaque no início dos anos 2000, conquistando o público com sua voz soul e influências de R&B. Além de cantor, foi mentor de diversos artistas da nova geração.

Morre Michael Madsen, ator de 'Kill Bill', aos 67 anos Michael Madson, ator que ficou conhecido por filmes como 'Cães de Aluguel' e 'Kill Bill Vol.II', morreu aos 67 anos de idade. O ator foi encontrado já sem vida na sua casa em Malibu, Califórnia. Notícias ao Minuto Brasil | 15:15 - 03/07/2025