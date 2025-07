'Ele é lindo, talentoso... Eu transaria com ele', diz Emma Stone sobre Pedro Pascal

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Casada desde 2020 com o comediante Dave McCary, Emma Stone surpreendeu os fãs ao exaltar o colega Pedro Pascal, com quem contracena no filme "Eddington" (2025). Durante entrevista no programa Jimmy Kimmel Live, a atriz descreveu o ator como "maravilhoso", "lindo", "talentoso" e, entre risos, fez uma confissão bem-humorada: "Eu transaria com ele".

A revelação aconteceu durante a participação da atriz na atração comandada temporariamente por Diego Luna. O apresentador relembrou a cena viral em que Emma foge de uma abelha no Festival de Cinema de Cannes, em maio. Na ocasião, ela estava ao lado de Pascal e Austin Butler, seus colegas de elenco, durante a estreia do longa.

Luna brincou dizendo que o público estava mais interessado no fato de Pedro ter agarrado Emma durante o susto, mas que, na verdade, o destaque deveria ser Austin, que teria assoprado a abelha em direção à atriz. "De jeito nenhum o Butler estava fazendo isso. Ele estava tentando afastá-la da gente", respondeu Emma Stone. Luna continuou a brincadeira: "Acho que foi ele quem levou a abelha". A atriz retrucou, em tom descontraído: "Garanto que, se alguém levou aquela abelha, esse alguém foi Pedro".

Stone, vencedora de dois Oscars de Melhor Atriz -por "La La Land" (2017) e "Pobres Criaturas" (2024)- aproveitou o momento para elogiar ainda mais o colega. "Ele é legal, é talentoso e é engraçado também... Transaria com ele", repetiu, arrancando gargalhadas da plateia.

Emma é mãe de Louise Jean, sua primeira filha com McCary, nascida em 2021. Pedro Pascal, por sua vez, é conhecido por manter a vida pessoal longe dos holofotes e, até onde se sabe, está solteiro.