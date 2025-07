Ney Matogrosso visita Zeca Pagodinho em Xerém e encontro anima fãs da MPB

© Reprodução / Instagram

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Conhecido por receber amigos -famosos e anônimos- em seu refúgio em Xerém, na Baixada Fluminense, Zeca Pagodinho abriu as portas de casa para Ney Matogrosso nesta sexta-feira (4). O intérprete de "Sangue Latino" e "Homem com H" compartilhou os registros do encontro em suas redes.

Em uma das fotos, Ney aparece passeando na garupa do quadriciclo de Zeca -o mesmo veículo que o sambista usou para ajudar moradores da região durante uma enchente.

Zeca Pagodinho também celebrou o momento: "Quer uma carona?", brincou. Os dois deram um passeio pela região e, como não poderia faltar, o encontro teve almoço e muita conversa na área externa do sítio.

Na legenda da publicação, o administrador do perfil de Zeca escreveu: "Zeca Pagodinho recebeu o amigo Ney Matogrosso no sítio em Xerém. Juntos, deram um passeio de quadriciclo pela região, seguido por uma bela resenha. Será que vem parceria por aí?".

Nos comentários, os seguidores dos dois artistas se divertiram com o encontro inusitado. "O rolê aleatório dos divos", escreveu um fã. Outro comentou: "Imagina o papo que sai de um encontro desses". Alguns internautas até deixaram conselhos bem-humorados: "Passa protetor, está muito calor em Xerém!", "Segura aí para não cair" e "Cuidado, os dois são preciosos para a MPB".