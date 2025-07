Morre Julian McMahon, ator de 'Nip/Tuck' e 'Quarteto Fantástico'

© Getty Images

Morreu o ator Julian McMahon, aos 56 anos. A informação foi confirmada por sua esposa à revista Deadline, nesta quinta-feira.

De acordo com um comunicado enviado à publicação, o ator faleceu na terça-feira, 2 de julho.

“Com o coração aberto, quero compartilhar com o mundo que meu amado marido, Julian McMahon, faleceu pacificamente esta semana, após uma corajosa batalha contra o câncer”, anunciou.

A esposa, Kelly McMahon, informou que Julian morreu em Clearwater, no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

“Julian amava a vida. Amava sua família. Amava seus amigos. Amava seu trabalho e seus fãs. Seu maior desejo era levar alegria ao maior número de pessoas possível”, diz a nota, que também pede “privacidade” durante o período de luto.

“Desejamos que todos aqueles a quem Julian trouxe alegria continuem encontrando alegria na vida. Somos gratos pelas memórias”, finalizou a esposa.

Julian McMahon nasceu em 27 de julho de 1968, em Sydney, na Austrália, e começou sua carreira como modelo. Sua estreia na atuação foi em 1989, na novela australiana The Power.

Após o sucesso inicial, ele participou de outra novela de maior duração, e depois fez sua estreia no cinema com o filme australiano-americano Wet and Wild Summer!, no qual contracenou com Elliott Gould.

Em 1992, mudou-se para Hollywood e iniciou sua carreira nos EUA da mesma forma que na Austrália: atuando em uma novela. Mais tarde, integrou o elenco da série Charmed (Jovens Bruxas), onde interpretou o antagonista Cole Turner.

Seu trabalho mais marcante veio com a série Nip/Tuck, pela qual foi indicado ao Globo de Ouro. Em 2020, entrou para o elenco de FBI: Most Wanted, série da qual saiu dois anos depois, após três temporadas. Também atuou no filme Quarteto Fantástico.

McMahon participou ainda de filmes como Premonição e Um Momento de Virada.

Seu último papel foi na série The Residence, da Netflix, em que interpretava o primeiro-ministro da Austrália — um retorno simbólico às suas origens, já que seu pai, Billy McMahon, ocupou o cargo na vida real entre 1971 e 1972.

