Nasce Mel, segunda filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi

© Instagram/Bruna Biancardi

Mel, segunda filha do jogador Neymar Jr. com a influenciadora Bruna Biancardi, nasceu na madrugada deste sábado (5), em São Paulo. O parto aconteceu no Hospital São Luiz Star, localizado na zona sul da capital paulista.

De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, Bruna passou por uma cesariana de emergência após o rompimento da bolsa. Ela foi levada de ambulância até o hospital, onde o procedimento foi realizado durante a madrugada.

O casal ainda não se manifestou publicamente sobre o nascimento da filha. Bruna Biancardi anunciou a gestação de Mel no dia 25 de dezembro de 2024, durante a celebração do Natal. Mel é a segunda filha de Neymar com Bruna, que já são pais de Mavie.

