Meghan Markle comemora feriado com Harry e filhos: 'Nosso segundo encontro foi nessa data'

© Astrida Valigorsky/Getty Images

ADRIELLY SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Meghan Markle, 43, aproveitou o feriado de 4 de Julho para celebrar o Dia da Independência dos Estados Unidos ao lado do príncipe Harry, 40, e dos filhos do casal, Archie, 6, e Lilibet Diana, 4.

A duquesa usou as redes sociais para compartilhar um momento da família e revelou que a data tem um significado especial: marca o segundo encontro do casal, ainda no início da história de amor entre a ex-atriz americana e o príncipe britânico.

"Nosso segundo encontro foi em 4 de julho de 2016 e o H me trouxe cupcakes para comemorar. Agora, depois de tantos anos, nossos dois filhos seguem a tradição. Feliz Dia da Independência! Que seu dia seja tão doce quanto esses cupcakes", escreveu Meghan, mostrando que o gesto acabou se tornando parte das tradições familiares.

A celebração, que teve direito a doces temáticos com as cores da bandeira americana, resgata uma memória afetiva de quando o relacionamento entre os dois ainda era mantido em sigilo. O casal só confirmaria oficialmente o namoro meses depois.

O Dia da Independência é uma das datas mais emblemáticas do calendário norte-americano. Comemorada desde 1776, ela marca a assinatura da declaração que oficializou a separação das Treze Colônias do domínio britânico. O feriado, para muitos, é um símbolo de liberdade –inclusive no caso de Meghan, que viu nos EUA a chance de construir uma nova vida longe dos protocolos da monarquia.

Desde que deixaram oficialmente os deveres da família real britânica, em janeiro de 2020, Meghan e Harry têm vivido na Califórnia. A decisão pelo afastamento também os fez abrir mão de títulos e benefícios ligados à realeza, incluindo a proteção oficial paga com recursos públicos. A mudança de país e a ruptura com a Coroa britânica motivaram inclusive o príncipe a publicar uma biografia reveladora, onde Harry relata os conflitos internos da instituição e o peso de crescer à sombra do irmão, William.

Apesar da distância da família real, o casal tem mantido uma rotina discreta, aparecendo em eventos pontuais e se dedicando a projetos sociais e de mídia por meio da fundação Archewell.