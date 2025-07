Robert De Niro aos 81 anos: Rotina de treinos, dieta regrada e paixão por massas

© <p>Getty Images</p>

ADRIELLY SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos 81 anos, Robert De Niro segue firme em cena –e fora dela também. Considerado um dos maiores nomes da história do cinema, o astro nova-iorquino não deixa que o tempo comprometa sua vitalidade. Para manter o pique nos sets e nos palcos da vida real, ele aposta numa rotina que une alimentação balanceada, treinos constantes e escolhas conscientes. As informações são do La Nacion.

"Consistência é o mais importante", afirmou o ator em entrevista à BBC Radio, em fevereiro deste ano. "Se eu deixo de me exercitar por um tempo, sinto falta. O corpo pede." A frequência pode variar entre três e seis vezes por semana, dependendo do cronograma de filmagens e da disposição física. Mas a regra, segundo ele, é nunca parar por completo.

A filosofia do comprometimento o acompanha há décadas. James Brady, seu personal trainer, disse à revista Hello! que De Niro leva a sério cada sessão de treino, buscando orientação com especialistas sempre que necessário. Os exercícios misturam força, cardio e mobilidade –um combo essencial para encarar as exigências dos papéis que ainda escolhe interpretar com intensidade.

Não por acaso, o ator é lembrado por transformações físicas notáveis ao longo da carreira. Em "Touro Indomável" (1980), engordou mais de 27 quilos para viver o boxeador Jake LaMotta e treinou com profissionais do esporte. O esforço lhe rendeu uma indicação ao Oscar e uma das atuações mais marcantes do cinema.

A dieta também é parte central dessa rotina. Agostino Sciandri, chef e amigo pessoal, revelou à Men's Health que De Niro prefere o simples ao sofisticado quando se trata de comer bem. No cardápio, não faltam arroz integral, legumes cozidos, peixes frescos e carboidratos de qualidade. "Ele sabe que o corpo precisa ser abastecido com comida de verdade, não exageros", explicou o chef.

Mesmo assim, De Niro também tem seus momentos de indulgência. Em conversa recente com o jornalista Chris Van Vliet, confessou sua fraqueza por ziti al forno –uma clássica massa napolitana com molho de tomate, manjericão e queijo derretido. "É um prato que eu simplesmente adoro", admitiu, com bom humor.

A ligação com a gastronomia vai além da mesa. Na década de 1990, De Niro se uniu ao chef japonês Nobu Matsuhisa e ao produtor Meir Teper para fundar o restaurante Nobu. O projeto nasceu após uma visita despretensiosa a um restaurante de Matsuhisa em Beverly Hills. Encantado com a proposta, o ator propôs abrir uma unidade em Nova York. Em 1994, inauguraram juntos o primeiro Nobu em Manhattan –hoje uma marca da alta gastronomia, com filiais em vários países.

Leia Também: No Louvre, Juliette Binoche entrega a Wagner Moura prêmio de Cannes