Andressa Urach lança novo livro autobiográfico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Você já imaginou como é morar dentro da cabeça de Andressa Urach? Agora você pode ter um vislumbre do que se passa por lá. Ao menos é o que promete a empresária e produtora de conteúdo adulto, que começou a divulgar nas redes sociais seu novo livro autobiográfico.

"Mapa da Cura - Entendendo o Cérebro de Andressa Urach" pode ser comprado na internet por R$ 29,90 (ou em quatro prestações de R$ 8,14, com juros). "É um livro de autoajuda, tá?", avisa ela no Instagram. "[É sobre] a busca de ser amada, de não querer ser rejeitada."

"As pessoas às vezes não entendem como é que eu consigo passar por tantas coisas e sair do fundo do poço", comentou. "Esse livro veio do mais profundo da minha alma."

Urach conta que esse será apenas o primeiro de três volumes que ela pretende lançar. "Tem coisas que ela nunca disse", diz o trecho que ela divulgou da contracapa. "Até agora."

"Este livro não foi feito para agradar. Foi feito para quem suporta a verdade nua, crua... e silenciosa", continuou. "Abra... se tiver coragem."

Este é o terceiro livro de Urach. O primeiro foi "Morri para Viver - Meu Submundo de Fama, Drogas e Prostituição", que foi lançado em 2015 e causou burburinho por suas revelações. Em 2019, ela publicou "Desejos da Alma - Vencendo a Ansiedade, Depressão e os Vícios".

