Kylie Jenner começa a seguir Timothée no Instagram; após 2 anos de namoro

Kylie Jenner e Timothée Chalamet fizeram de tudo para manter um relacionamento discreto, especialmente no início, mas aos poucos começaram a aparecer juntos em eventos públicos e a serem fotografados na companhia um do outro. E agora o relacionamento deu mais um passo — pelo menos no mundo digital.

De acordo com a revista People, após dois anos de namoro, Kylie Jenner começou a seguir o ator no Instagram nesta terça-feira, 1º de julho. Com isso, o número de contas seguidas por ela na rede social passou a ser 119, enquanto seu perfil soma impressionantes 393 milhões de seguidores.

Por outro lado, Timothée Chalamet ainda não retribuiu o gesto da namorada — mas também, o ator de 29 anos não segue ninguém no Instagram no momento.

Kylie Jenner e Timothée Chalamet: como tudo começou...

Vale lembrar que o relacionamento entre Kylie Jenner e Timothée Chalamet começou a ser comentado em abril de 2023, quando o carro da empresária e irmã de Kim Kardashian foi visto na garagem do ator. Na época, uma fonte disse à People que os dois estavam "saindo e se conhecendo melhor".

Mais tarde, foi revelado que eles se conheceram no início daquele ano, durante um evento, e passaram a se encontrar com frequência.

Em setembro de 2023, o casal fez sua primeira aparição pública em um show da Beyoncé. Depois disso, foram vistos juntos em diversos momentos — como no US Open de 2023 e em uma festa após a participação de Chalamet como apresentador do Saturday Night Live. Em 2024, durante o Globo de Ouro, os dois chegaram a se beijar em frente às câmeras. O relacionamento evoluiu e já dura dois anos.

O longo relacionamento de Kylie Jenner com Travis Scott, pai de seus dois filhos

Antes de se envolver com Timothée Chalamet, Kylie Jenner teve um longo relacionamento com o rapper Travis Scott. O casal ficou junto por seis anos, com algumas idas e vindas, até se separarem em janeiro de 2023. Eles são pais de dois filhos: Stormi, nascida em fevereiro de 2018, e Aire, que chegou à família em fevereiro de 2022.

Os romances de Timothée Chalamet antes de Kylie Jenner

Kylie Jenner não foi a única a viver relacionamentos anteriores. Timothée Chalamet também teve romances antes de se envolver com a empresária — inclusive com nomes bastante conhecidos do público.

Como lembra a People, o ator já teve envolvimentos amorosos com Lourdes Leon (filha de Madonna), com a atriz Lily-Rose Depp e com a estrela de Fonte da Juventude, Eiza González.

