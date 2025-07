Rapper Young Noble, que trabalhou com Tupac Shakur, morre aos 47 anos

© Getty Images

Um representante de Young Noble, membro do grupo de hip-hop Outlawz e colaborador frequente com Tupac Shakur, confirmou à People que o rapper morreu. Tinha 47 anos.

De acordo com o TMZ, Young Noble cometeu suicídio em Atlanta, na sexta-feira, dia 4 de julho.

Snoop Dogg, que trabalhou na Death Row Records com Tupac Shakur antes da morte do músico em 1996, também foi colega de Young Noble e reagiu à sua partida nas redes sociais.

Numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram, escreveu: "Caramba! A saúde mental é real." Junto da publicação de Roderick, Snoop Dogg juntou a música 'The Good Die Young', de Shakur e Outlawz.

Por sua vez, o rapper EDI Mean também recordou Young Noble - com quem trabalhou no grupo Outlawz - numa emotiva homenagem que fez nas redes sociais, segundo a People.

"Hoje recebi uma das piores, imagináveis e mais inesperadas notícias. O meu irmão e parceiro há mais de 30 anos tirou a própria vida esta manhã. Descansa em paz, Rufus Young Noble Cooper", disse, acrescentando que "não estava em condições para falar sobre o assunto no momento".

"A doença mental é uma verdadeira batalha travada por muitos. Consultem os vossos pais", concluiu.

Young Noble juntou-se aos Outlawz no início de 1996. O rapper foi o último membro adicionado ao grupo após ter sido selecionado pessoalmente por Tupac Shakur antes de ser mortalmente baleado em Las Vegas.

O artista apareceu em quatro músicas do álbum de Tupac Shakur, 'The Don Killuminati: The 7 Day Theory'.

O primeiro álbum a solo de Young Noble, 'Noble Justice', foi lançado em 2002. Entre os seus trabalhos está ainda o disco 'Son of God', como recorda ainda a People.

A última publicação que o rapper fez na sua página de Instagram foi no dia 22 de junho, tendo, na época, partilhado uma mensagem onde se podia ler: "Não estás a ler isto por acidente. Esta é a tua confirmação. Vais conseguir. Não importa como estejas agora."

"Deus enviará bênçãos, soluções, cura, amor e mudanças positivas para o teu caminho. Por isso, persiste, sê forte e não desistas. És o próximo na fila para o milagre", dizia ainda a mesma mensagem.

