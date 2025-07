Após separação, Suzana Alves se apega à fé e enfrenta crise financeira

© Reprodução / Redes Sociais

A atriz Suzana Alves, conhecida nacionalmente como a personagem Tiazinha, confirmou o fim de seu casamento com o ex-tenista Flávio Saretta após 15 anos juntos. A separação ocorreu em junho deste ano, pouco antes do Dia dos Namorados. Apesar das dificuldades já enfrentadas na relação, ambos ainda usavam alianças até o início daquele mês. Nos últimos tempos, Suzana vinha se dedicando à vida religiosa, inclusive participando de cultos e dando testemunhos em igrejas evangélicas.

A artista voltou aos holofotes recentemente ao participar de uma harmonização facial exibida na TV. Em mensagens vazadas, Suzana explicou que aceitou o trabalho por dificuldades financeiras: “Amigo, tive que aceitar o trabalho. Te falei. Foi um trabalho. Recebi muito bem. Estou sem trabalhar e com meu casamento daquele jeito. Sem grana nenhuma. Recebi à vista. A situação aqui está bem difícil. Só um milagre.” As mensagens foram enviadas a um biomédico, com quem ela havia negociado uma possível parceria.

Suzana, que se converteu há mais de 20 anos, relembrou sua trajetória ao renunciar à personagem Tiazinha. Disse que queimou as roupas do papel, mas manteve a icônica máscara. “Esse luto durou dez anos. Quando se é um ator, é difícil tirar um personagem de ti. Todos os personagens que fiz tive de levar para a terapia”, afirmou. Após alcançar o auge da fama, a atriz enfrentou problemas emocionais e financeiros, tendo recebido ajuda do ex-sogro para se reestruturar.

Hoje com 46 anos, Suzana se dedica à maternidade e à vida fora dos palcos. Ela é mãe de Benjamin, de quase 9 anos, e tem recebido apoio de amigas da igreja e do grupo de mães da escola do filho. Em breve, passará por uma cirurgia para retirada de próteses de silicone após descobrir um nódulo no seio. Já Flávio Saretta, que completou 45 anos, vive um momento mais reservado, participando de encontros religiosos voltados à transformação pessoal.

