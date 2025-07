Edu Guedes passa por cirurgia para remover câncer no pâncreas

© Instagram

O apresentador Edu Guedes passou por uma cirurgia para a remoção de um câncer no pâncreas no último sábado (5), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi divulgada pelo portal LeoDias e confirmada por Ana Hickmann, noiva de Edu.

Segundo o portal, o apresentador foi internado após passar mal por causa de uma infecção decorrente de uma crise renal. Durante a internação, ele precisou realizar cirurgias de emergência devido ao comprometimento dos rins. A partir de exames mais detalhados, os médicos identificaram um nódulo no pâncreas.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde de Edu Guedes. A equipe do apresentador e o hospital ainda não se pronunciaram publicamente. A matéria será atualizada assim que houver novos desdobramentos.

