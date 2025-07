Neymar e Bruna Biancardi publicam foto com a filha Mel e famosos celebram

© Reprodução / Redes Sociais

ADRIELLY SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar, 33, e Bruna Biancardi, 31, compartilharam as primeiras fotos de Mel, filha recém-nascida do casal. Nos registros publicados nas redes sociais, a menina aparece ainda na maternidade ao lado dos pais e da irmã mais velha, Mavie, de 1 ano.

A bebê nasceu na madrugada do último sábado (5), no Hospital São Luiz Star, em São Paulo.

A publicação, feita em conjunto pelos dois, conta com uma mensagem dedicada à nova integrante da família. "Nossa Mel chegou pra completar e adoçar ainda mais as nossas vidas! Seja bem-vinda, filha! Que Deus abençoe a sua vida e te livre de todo o mal! Estamos ansiosos pra viver esse novo capítulo com você. Te amamos!", escreveram.

Nos comentários, celebridades e amigos do casal não economizaram nas mensagens de afeto. "Que benção. O momento marca mais um capítulo na trajetória familiar do jogador, que agora é pai de quatro filhos. Além de Mavie e Mel com Bruna, ele é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de 1 ano, com Amanda Kimberlly.

A gravidez de Mel foi revelada durante o último Natal, no dia 25 de dezembro de 2024, em uma postagem em que o casal celebrou a chegada de mais uma menina. "Estamos vivendo uma fase tão gostosa, e não poderíamos deixar de compartilhar com vocês que Ele mais uma vez ouviu nossos pedidos e confirmou os nossos planos!", escreveram na ocasião.

Bruna já declarou publicamente que ainda pretende aumentar a família com Neymar. "A gente fala de ter três filhos, mas não sei, né? Vamos ver. Ter três filhos juntos, porque ele já tem outros filhos. Nunca se sabe, vamos ver", disse em entrevista recente ao "Maternidelas", programa comandado por Claudia Raia e Tata Estaniecki.

