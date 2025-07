Com 50 anos de carreira, Sylvester Stallone celebra 79º aniversário

© Getty Images

O fim de semana é de celebração na casa de Sylvester Stallone. O ator está comemorando seu aniversário neste domingo, 6 de julho, completando 79 anos de vida — e já acumulando várias décadas de carreira no cinema.

Foi com o icônico papel de Rocky Balboa, no filme Rocky, lançado nos anos 70, quando tinha 30 anos, que Stallone ganhou fama mundial. Mas ninguém esquece também do lendário Rambo, da franquia Rambo – A Fúria do Herói, sucesso nos anos 80.

Sylvester Stallone nasceu em Nova York, no dia 6 de julho de 1946, e já soma mais de 50 anos de carreira, com muitas cenas de ação marcantes ao longo do caminho. Entre seus inúmeros sucessos, destaca-se também a saga Os Mercenários (The Expendables).

Mais recentemente, em 2022, o ator estrelou a série Tulsa King, onde interpreta um chefe da máfia recém-libertado da prisão.

Em 2023, Stallone compartilhou sua trajetória no documentário “Sly”, da Netflix, levando sua própria história às telas. Uma vida repleta de memórias — nem todas felizes. O ator chegou a falar abertamente sobre as agressões físicas que diz ter sofrido dos pais na infância.

Na vida pessoal, Sylvester Stallone enfrentou um momento extremamente doloroso com a perda do filho Sage Stallone, que morreu aos 36 anos, em 2012. O corpo de Sage foi encontrado em sua casa, em Hollywood, por uma funcionária, após sua mãe, Sasha Czack, não conseguir contato com ele.

Segundo a imprensa da época, a causa da morte foi um ataque cardíaco, e havia indícios de que ele sofria de arteriosclerose (endurecimento das artérias).

Stallone e Sasha Czack foram casados entre 1974 e 1985. Juntos, também são pais de Seargeoh Stallone, que hoje tem 46 anos.

O ator também foi casado com Brigitte Nielsen entre 1985 e 1987, mas foi com Jennifer Flavin, com quem se casou em 1997, que voltou a viver a paternidade. Com Jennifer, Sylvester Stallone tem três filhas: Sophia (28 anos), Sistine (27 anos) e Scarlet (23 anos).

Em 2022, o casal chegou a ser alvo de boatos sobre uma possível separação, mas ainda naquele ano, foi divulgado que eles haviam se reconciliado. “Eles se amam. Querem manter a família unida”, disse uma fonte à revista People.

Neste dia especial, celebramos a vida e a trajetória do ator que será para sempre o eterno Rambo.

