Sean 'Diddy' Combs foi aplaudido na cadeia depois de condenação, diz advogado

© MARIA ALEJANDRA CARDONA/AFP via Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sean "Diddy" Combs foi aplaudido de pé pelos colegas de cela quando retornou à prisão após ser absolvido de três acusações graves contra as quais lutou no tribunal nesta semana, disse seu advogado à agência de notícias Associated Press, a AP. O rapper, um dos mais populares dos Estados Unidos, foi condenado, contudo, por dois outros crimes, que acarretam sentenças menores, sendo assim poupado da prisão perpétua.

"Todos disseram: 'Nunca vemos ninguém que derrote o governo'", disse o advogado Marc Agnifilo à AP em uma entrevista neste fim de semana, dias depois de um júri absolver Combs das acusações de tráfico sexual e conspiração para extorsão.

Combs, de 55 anos, está preso em uma penitenciária no Brooklyn, em Nova York, após sua condenação na última quarta-feira por acusações relacionadas à prostituição. A sentença, que ainda não foi definida e que será de, no máximo, 20 anos, incluirá crédito pelo tempo já cumprido -até agora, são quase dez meses.

Depois que agentes federais invadiram suas casas em Los Angeles e Miami em março de 2024, Agnifilo disse ter dito a Combs que se preparasse para ser preso por acusações de tráfico sexual. "Eu disse: 'Talvez seja seu destino na vida ser o cara que vence'", lembrou o advogado, numa entrevista por telefone interrompida por uma ligação de Combs da cadeia. "Eles precisam ver que alguém pode vencer. Acho que ele levou isso a sério."

Para Combs, Agnifilo vê um longo caminho pela frente após sair da cadeia. Ele provavelmente retornará ao programa para agressores domésticos que havia iniciado antes de sua prisão. "Ele está indo bem", disse Agnifilo, que fala com Combs quatro ou cinco vezes por dia.

Ele disse que Combs deseja genuinamente melhorar e "percebe que tem falhas como todos os outros, nas quais nunca trabalhou nelas".

Combs foi condenado por duas acusações de transporte para prostituição, envolvendo duas ex-namoradas, mas inocentado de três outros crimes mais graves, envolvendo tráfico sexual e extorsão. Ele permanecerá preso até a definição de sua sentença.

Embora não seja uma absolvição, já que a sentença ainda pode lhe impor até duas décadas preso, Diddy comemorou o veredito com euforia. Ele sorriu para sua família e advogados, fez um gesto de oração e agradeceu ao júri num sussurro logo após o anúncio feito nesta manhã.

Leia Também: Julia Roberts festeja aniversário de casamento em acampamento