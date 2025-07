Julia Roberts festeja aniversário de casamento em acampamento

© Getty Images

Julia Roberts tirou um tempinho a dois e no meio da natureza para celebrar uma data especial com o marido, Danny Moder.

No dia 4 de julho de 2002 o casal subiu ao altar, e o aniversário da data foi celebrada neste final de semana com um acampamento.

Como a própria atriz mostrou na sua página de Instagram, o casal foi acampar e há uma fotografia que regista esse mesmo momento. Na imagem podemos ver os pés de ambos e que se encontram dentro de uma tenda no meio da natureza.

"Você + eu = 23", pode ler-se na legenda do registo fotográfico que Julia Roberts publicou na sua página de Instagram.

A história de amor de Julia Roberts e Danny Moder e a família que construíram juntos

Julia Roberts, de 57 anos, e Danny Moder, de 56, se conheceram quando trabalharam juntos nas filmagens de 'A Mexicana', em 2001. Um ano depois casaram e construíram uma família juntos.

No dia 28 de novembro de 2004 o casal deu as boas-vindas aos filhos mais velhos, os gêmeos Hazel Patricia e Phinnaeus Walter. Três anos depois, no dia 18 de junho de 2007, viram nascer o terceiro filho, Henry Daniel.

Julia Roberts tentou sempre proteger a privacidade dos filhos, aliás, raramente publica fotografias dos jovens nas redes sociais. "Tentamos proteger os nossos filhos. Só queremos ter a nossa vida familiar e não ter ninguém invadindo", compartilhou a atriz em conversa com o USA Today em 2013.

