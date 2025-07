Maiores do que o medo são a fé e a certeza na cura, diz Ana Hickmann sobre Edu Guedes

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Prestes a se casar com o chef Edu Guedes, 51, a apresentadora Ana Hickmann, 44, usou as redes sociais para agradecer pelo carinho dos fãs e também para falar sobre o estado de saúde dele. Edu Guedes tem câncer de pâncreas e passou por uma cirurgia.

"Algumas notícias chegam como uma tempestade, nos pegam desprevenidos e nos fazem mudar a rota de repente. Mas maiores do que o medo são a fé e a certeza na cura", diz ela em trecho da mensagem.

"O Edu e eu agradecemos o apoio de cada um que enviou mensagens de carinho e orou por ele. Esse momento delicado que estamos passando é apenas o recomeço de uma vida saudável e feliz que voltaremos a viver em breve. Continuem rezando", emenda.

Edu está com câncer no pâncreas e passou por uma cirurgia no último sábado (5), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O procedimento foi realizado para retirada de nódulos identificados durante uma investigação médica mais aprofundada.

A descoberta aconteceu após o chef e apresentador apresentar complicações causadas por uma infecção renal. Edu começou a se sentir mal recentemente e precisou ser internado às pressas para tratar a infecção. "Esse não é o fim, mas sim um recomeço", disse ele.

O cânce de pâncreas

O pâncreas faz parte tanto do sistema digestivo quanto do sistema endócrino. No primeiro, a função do órgão é produzir enzimas que são liberadas no intestino delgado para auxiliar na digestão dos alimentos. Já no segundo, auxilia produzindo hormônios que são liberados na corrente sanguínea para regular o metabolismo do corpo.

As ocorrências da doença são, em sua maioria, do tipo mais agressivo, o adenocarcinoma, que tem 90% dos diagnósticos. Os 10% restantes são do neuroendócrino, curável e com sobrevida longa dos pacientes.

