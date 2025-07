Matt Cameron deixa o Pearl Jam após 27 anos como baterista da banda

© Tim Mosenfelder/WireImage

O baterista Matt Cameron está deixando o Pearl Jam, banda da qual fazia parte desde 1998. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (7) pelo próprio músico e também pela banda norte-americana, em publicações nas redes sociais.

Em sua mensagem de despedida, Cameron, de 61 anos, agradeceu pela “viagem incrível” que viveu ao longo de quase três décadas com o grupo.





“Depois de 27 anos fantásticos, dei meus últimos passos como baterista do poderoso Pearl Jam”, escreveu. “Muito amor e respeito para Jeff, Ed, Mike e Stone por me convidarem para a banda em 1998 e me darem a oportunidade de uma vida, cheia de amizades, arte, desafios e risos.”

O músico finalizou o comunicado sem explicar os motivos da saída, mas deixou uma promessa aos fãs: “Sou eternamente grato à equipe e aos fãs ao redor do mundo. Tem sido uma jornada incrível. O melhor ainda está por vir. Obrigado a todos, do fundo do meu coração. Paz e amor.”

A banda também se pronunciou, divulgando a mensagem do baterista nas redes e publicando uma nota em tom de homenagem.

“Desde os tempos em que era um dos nossos heróis musicais nas bandas Skin Yard e no poderoso Soundgarden, até quando tocou nas nossas primeiras demos em 1990, Matt Cameron sempre foi um músico e baterista único e poderoso. Ele foi a força por trás dos nossos shows ao vivo e gravações de estúdio nos últimos 27 anos. Esse foi um capítulo profundamente importante da história do Pearl Jam, e desejamos a ele tudo de melhor.”

“Vamos sentir muito a sua falta. Ele será para sempre nosso amigo na arte e na música. Amamos você, Matt”, concluiu o grupo.

Matt Cameron entrou para o Pearl Jam em 1998, após a saída de Jack Irons. Antes dele, a banda já havia contado com os bateristas Dave Krusen, Matt Chamberlain e Dave Abbruzzese.

Além de seu trabalho no Pearl Jam, Cameron é amplamente reconhecido por sua atuação no Soundgarden, banda da qual fez parte entre 1986 e 1997, e novamente entre 2010 e 2017.

Durante sua trajetória no Pearl Jam, participou da gravação de sete álbuns de estúdio: Binaural (2000), Riot Act (2002), Pearl Jam (2006), Backspacer (2009), Lightning Bolt (2013), Gigaton (2020) e Dark Matter (2024).

Ainda não há informações sobre quem será o novo baterista da banda. Até o momento, o Pearl Jam tem apenas um show confirmado, no dia 26 de setembro, no Ohana Festival, nos Estados Unidos.

Formado em 1990, o Pearl Jam é liderado pelo vocalista Eddie Vedder e é uma das bandas mais influentes do rock nas últimas três décadas.

Ainda não se sabe quem será o substituto do baterista californiano. O grupo tem apenas um espetáculo agendado para breve, no Ohana Festival, nos Estados Unidos, dia 26 de setembro.

A banda liderada por Eddie Vedder foi formada em 1990. O grupo atuou pela primeira vez em Portugal em 1996, no Pavilhão Dramático de Cascais. Ao longo dos anos, os Pearl Jam têm voltado várias vezes ao nosso país e esgotado datas, tanto a solo como em festivais. A última vez que atuaram em Portugal foi em 2024, quando foram cabeça de cartaz do festival NOS Alive, no Passeio Marítimo de Algés.

