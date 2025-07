Após 60 anos de carreira, Michael Douglas anuncia pausa na atuação

© Getty Images

Depois de mais de seis décadas encantando o público com seus papéis no cinema e na televisão, Michael Douglas decidiu dar um tempo na carreira.

Durante sua participação no Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary, o ator de 79 anos afirmou que, a menos que surja um projeto realmente especial, não pretende voltar a atuar.

“Minha carreira foi muito intensa. Estou sem trabalhar desde 2022 por escolha própria, porque percebi que precisava parar”, disse ele em uma coletiva de imprensa no evento.

“Trabalhei bastante durante quase 60 anos e não quero ser uma daquelas pessoas que morre em um set de filmagem”, completou.

Douglas ressaltou que está feliz com a pausa e que não tem planos de retornar à atuação, embora não descarte totalmente a possibilidade. “Não digo que estou aposentado. Se aparecer algo realmente especial, eu volto. Mas, fora isso, estou satisfeito assim. Gosto de assistir ao trabalho da minha esposa”, comentou, em referência à atriz Catherine Zeta-Jones.

A declaração vem poucos meses após o ator ter mencionado, em entrevista ao site Deadline, que estava “namorando” a ideia de estrelar um bom filme de terror.

A luta contra o câncer e os vícios

Em 2010, Michael Douglas revelou que enfrentava um câncer na garganta, causado por HPV transmitido por sexo oral. Na época, quando foi questionado pelo jornal britânico The Guardian se se arrependia do uso excessivo de drogas e álcool, ele respondeu que não, já que o câncer em questão não estava relacionado a esses hábitos.

“Cheguei a pensar se o estresse com a prisão do meu filho poderia ter contribuído para o câncer. Mas é, na verdade, uma doença sexualmente transmissível que pode levar ao câncer”, explicou.

O ator passou por reabilitação por dependência de drogas e álcool anos antes do diagnóstico, e desde então está sóbrio.

O que ainda vem por aí

O último trabalho de Michael Douglas no cinema foi no filme da Marvel Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, lançado em 2023. Ele também interpretou Benjamin Franklin na minissérie Franklin, da Apple TV+, gravada em 2022.

Ainda está prevista sua participação no longa Looking Through Water, em que contracena com o filho, Cameron Douglas. No filme, Michael interpreta um pai que convida o filho para uma competição de pesca com o objetivo de reconstruir a relação entre eles. A produção ainda não tem data de estreia.

Curiosamente, Douglas não é o único membro do elenco de Quantumania a anunciar uma pausa. A atriz Evangeline Lilly, de 45 anos, que interpretou sua filha no longa, também anunciou que se afastará do cinema por tempo indeterminado.