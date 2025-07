Marcelo Rubens Paiva sofre acidente e quebra a perna em vôo para Portugal

© Divulgação

(FOLHAPRESS) - Marcelo Rubens Paiva, autor de "Ainda Estou Aqui", quebrou a perna em um vôo da Tap entre São Paulo e Porto, na última terça-feira (1º). O escritor está em Portugal para participar de feiras literárias em Porto, Aveiro, Barcellos e Oeiras.

Segundo O Globo, Marcelo se acidentou em uma poltrona. Ele apertou um botão para esticar as pernas, mas o mecanismo funcionou de maneira brusca, prendendo a perna do escritor embaixo da poltrona da frente.

O escritor, que é tetraplégico por conta de um acidente que sofreu na adolescência, afirmou ao jornal carioca que recebeu atendimento médico no aeroporto, mas foi liberado para voltar para casa. Dias depois, porém, sentiu muito inchaço na perna e foi ao hospital. Um exame de raio-X constatou que ele havia quebrado dois ossos, a tíbia e o perônio.

O escritor não precisou ser operado, mas está com a perna imobilizada. Ele afirma que precisou cancelar alguns compromissos em Portugal. A agenda de palestras nas feiras literárias, porém, será cumprida normalmente.

Paiva foi procurado pela reportagem, mas não respondeu até o momento. Em suas redes sociais, o escritor publicou uma foto em que aparece com a perna engessada. "Vamos sorrir", escreveu.

