Dona Ruth é acusada de ficar com metade do seguro e usar bens de Marília

Um vídeo publicado no YouTube pelo jornalista Ricardo Feltrin trouxe à tona novas e delicadas informações sobre a divisão do seguro do voo que matou Marília Mendonça e mais quatro pessoas, em novembro de 2021. Segundo o jornalista, Ruth Moreira, mãe da cantora, teria pedido metade do valor total do seguro, estimado em US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,5 milhões), alegando que os demais ocupantes estavam no voo por causa de Marília.

A revelação provocou indignação entre familiares das outras vítimas e reacendeu o debate sobre o que foi feito com os recursos e os bens da artista após sua morte. Segundo Feltrin, cada passageiro tinha direito a uma apólice de US$ 200 mil, mas Ruth teria imposto condições para aceitar a partilha. Fontes ligadas à família de Henrique Ribeiro, produtor da cantora, disseram que houve pressão e que, diante da ameaça de um processo judicial, os demais aceitaram o acordo para não atrasar os pagamentos.

Outro ponto polêmico revelado no vídeo foi a atitude da mãe da cantora nas horas seguintes ao acidente. De acordo com Feltrin, Ruth teria procurado imediatamente a empresa responsável pelo avião para obter informações sobre o seguro, antes mesmo de haver uma investigação oficial sobre as causas da queda.

O vídeo também levanta suspeitas sobre o uso do patrimônio deixado por Marília. Entre os gastos apontados estariam cirurgias plásticas e outros procedimentos estéticos bancados com o espólio da artista.

A repercussão foi imediata. O pai de Henrique Ribeiro compartilhou o vídeo com a legenda “A matéria que esperávamos há anos”. A mãe da filha do produtor também manifestou apoio à publicação.

O acidente ocorreu quando a cantora viajava de Goiânia a Caratinga (MG), onde faria um show. A aeronave bateu em cabos de alta tensão e caiu em uma área rural. Todas as cinco pessoas a bordo morreram no impacto.

As vítimas do acidente foram:

Marília Mendonça, cantora

Henrique Ribeiro (produtor)

Abicieli Silveira Dias Filho (tio e assessor)

Geraldo Medeiros Júnior (piloto)

Tarciso Viana (copiloto)

Até o momento, Ruth Moreira não comentou publicamente as novas acusações.

Irmão de Marília Mendonça chora e pede fim dos ataques à mãe

João Gustavo, irmão da cantora Marília Mendonça, usou as redes sociais nesta terça-feira (1º) para fazer um desabafo comovente diante da repercussão do processo de guarda do filho da artista, que envolve sua mãe, Dona Ruth, e o cantor Murilo Huff, pai da criança.



Em um vídeo publicado nos stories, João apareceu chorando e pediu que parem os ataques direcionados à matriarca da família. "Talvez essa seja a fase mais difícil da minha vida. Estou passando aqui para pedir que vocês parem de fazer comentários maldosos com a minha mãe. É um momento muito difícil, ela está muito mal, e eu estou fazendo o máximo para ajudá-la", disse, visivelmente abalado.



João também falou sobre os esforços da família para preservar o legado da cantora, que morreu em um trágico acidente aéreo em novembro de 2021. "A gente tentou continuar carregando uma coisa que sempre foi muito individual, que é o legado da Marília. Só que a Marília conseguiu fazer o que fez e deixou aqui na Terra. A gente errou de várias formas, e está tudo bem, porque sempre foi algo muito pessoal dela", afirmou.

No fim do vídeo, João reforçou o pedido para que a família possa viver o luto em paz. "A gente não quer dinheiro, não quer fama, não quer nada. Todos esses anos, eu só corri disso. Sempre quis uma vida simples. Eu daria tudo para ter a minha irmã de volta, daria a minha própria vida para isso", desabafou. "Peço que deixem a gente em paz, deixem a gente viver, deixem a gente sofrer em paz. Parem com os julgamentos, parem de falar coisas absurdas que vocês não sabem, parem de acusar de coisas que não existem."

O desabafo aconteceu um dia após a audiência de conciliação entre Dona Ruth e Murilo Huff. O cantor entrou na Justiça pedindo a guarda unilateral do filho que teve com Marília, que desde a morte da artista vinha sendo compartilhada entre os dois. Segundo rumores, Murilo teria obtido a guarda provisória, mas o processo corre em segredo de Justiça.