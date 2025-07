Apresentador de TV morre após ser agredido com uma furadeira

© Reprodução

Luiz Flávio de Brito, conhecido pelo apelido “Fiscal do Povo”, morreu nesta segunda-feira (7), aos 51 anos. O apresentador sofreu morte cerebral após ser atingido na cabeça com uma furadeira durante uma discussão ocorrida no domingo (6), em Várzea Paulista, interior de São Paulo. Ele teve traumatismo craniano grave. A Polícia Civil da cidade conduz a investigação sobre o caso.

Brito apresentava um programa na TV Nova Japi, onde era conhecido por fiscalizar serviços públicos e denunciar irregularidades. A emissora lamentou profundamente a perda do colega:

“Luiz Brito era muito mais do que um comunicador combativo: era uma referência de compromisso com a população. Sua dedicação à justiça e aos direitos do cidadão marcou não apenas a TV Nova Japi, mas toda a comunidade.

Perdemos um amigo querido, cuja ausência deixa um enorme vazio. Nos solidarizamos com a família, os amigos e todos que admiravam seu trabalho.”

A emissora também destacou que o legado do apresentador seguirá vivo na memória dos que acompanharam sua trajetória e nas causas que ele defendia com paixão.



Veja também:

Dona Ruth é acusada de ficar com metade do seguro e usar bens de Marília

Um vídeo publicado no YouTube pelo jornalista Ricardo Feltrin trouxe à tona novas e delicadas informações sobre a divisão do seguro do voo que matou Marília Mendonça e mais quatro pessoas, em novembro de 2021. Segundo o jornalista, Ruth Moreira, mãe da cantora, teria pedido metade do valor total do seguro, estimado em US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,5 milhões), alegando que os demais ocupantes estavam no voo por causa de Marília.



A revelação provocou indignação entre familiares das outras vítimas e reacendeu o debate sobre o que foi feito com os recursos e os bens da artista após sua morte. Segundo Feltrin, cada passageiro tinha direito a uma apólice de US$ 200 mil, mas Ruth teria imposto condições para aceitar a partilha. Fontes ligadas à família de Henrique Ribeiro, produtor da cantora, disseram que houve pressão e que, diante da ameaça de um processo judicial, os demais aceitaram o acordo para não atrasar os pagamentos.

Outro ponto polêmico revelado no vídeo foi a atitude da mãe da cantora nas horas seguintes ao acidente. De acordo com Feltrin, Ruth teria procurado imediatamente a empresa responsável pelo avião para obter informações sobre o seguro, antes mesmo de haver uma investigação oficial sobre as causas da queda.

O vídeo também levanta suspeitas sobre o uso do patrimônio deixado por Marília. Entre os gastos apontados estariam cirurgias plásticas e outros procedimentos estéticos bancados com o espólio da artista.

A repercussão foi imediata. O pai de Henrique Ribeiro compartilhou o vídeo com a legenda “A matéria que esperávamos há anos”. A mãe da filha do produtor também manifestou apoio à publicação.

O acidente ocorreu quando a cantora viajava de Goiânia a Caratinga (MG), onde faria um show. A aeronave bateu em cabos de alta tensão e caiu em uma área rural. Todas as cinco pessoas a bordo morreram no impacto.

As vítimas do acidente foram:

Marília Mendonça, cantora

Henrique Ribeiro (produtor)

Abicieli Silveira Dias Filho (tio e assessor)

Geraldo Medeiros Júnior (piloto)

Tarciso Viana (copiloto)

Até o momento, Ruth Moreira não comentou publicamente as novas acusações.

