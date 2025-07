Kate Middleton reaparece ao lado de William em visita de Macron

© Getty Images

A princesa de Gales e o príncipe William receberam o presidente da França, Emmanuel Macron, e a primeira-dama, Brigitte Macron, durante a visita de Estado histórica ao Reino Unido — a primeira de um chefe de Estado da União Europeia desde o Brexit.

O casal aguardou a chegada de Macron e Brigitte na base aérea de Northolt, no oeste de Londres. De lá, todos seguiram para o condado de Berkshire, com destino ao Castelo de Windsor, atual palco dos eventos oficiais da monarquia britânica, já que o Palácio de Buckingham passa por reformas extensas.

Kate seguirá afastada dos compromissos nos próximos dias

Apesar do retorno, a princesa de Gales não participará de outros compromissos oficiais até o fim da semana. A decisão reforça o esforço de Kate em buscar um equilíbrio entre a vida pessoal e os deveres reais desde que foi diagnosticada com câncer. Recentemente, ela não compareceu à tradicional Royal Ascot, corrida de cavalos prestigiada pela família real.

Uma volta aguardada

A última aparição pública de Kate havia sido em 2 de julho, quando visitou o Hospital de Colchester. Na ocasião, ela falou abertamente sobre os desafios enfrentados durante o tratamento contra o câncer, mencionando os “momentos difíceis” que viveu.

Ainda não está confirmada a presença da princesa de Gales no banquete de Estado que acontece nesta noite no Castelo de Windsor. O evento tem peso simbólico, já que o rei Charles III delegou a William e Kate a missão de recepcionar os convidados — uma função que ele mesmo exercia quando a rainha Elizabeth II ainda era viva, e que raramente é assumida por um monarca diretamente nos aeroportos.

Elegância e sobriedade no look de Kate

Como de costume, Kate chamou atenção pelo visual elegante. Ela optou por um look clássico e romântico, que reforça sua marca pessoal: usou um blazer da Dior inspirado nos anos 1950, combinado com uma saia de tule estilo bailarina.

Nos acessórios, apostou em sapatos de camurça estilo stiletto, clutch envelope com fecho metálico e um chapéu refinado que completou o conjunto. As joias, discretas e sofisticadas, eram um conjunto atemporal de pérolas.

As imagens do look completo podem ser vistas na galeria.

Veja também:

Kate Middleton relata desafios após fim do tratamento contra o câncer

A princesa de Gales, de 43 anos, falou publicamente sobre o impacto emocional vivido após encerrar o tratamento contra o câncer. Durante uma visita inesperada ao Hospital de Colchester, na última semana, ela compartilhou sua experiência com pacientes oncológicos e ressaltou a importância de espaços de apoio para o bem-estar físico, mental e espiritual.



“Durante o tratamento, a gente assume uma postura corajosa, firme. Mas quando ele termina, espera-se voltar à vida normal. Na realidade, essa fase pós-tratamento é muito difícil. Não há mais a presença constante da equipe médica, e ao mesmo tempo ainda não conseguimos funcionar normalmente em casa”, disse Kate. “Ter alguém que nos apoie, nos guie e nos ajude a atravessar essa etapa faz toda a diferença.”

A princesa também refletiu sobre o impacto profundo do diagnóstico e da jornada de cura: “É algo transformador, tanto para quem passa pelo tratamento quanto para a família. Muitas vezes não se percebe, especialmente da primeira vez, o quanto tudo isso afeta a vida.”

Kate elogiou iniciativas que oferecem suporte emocional por meio de atividades como canto, jardinagem e arte: “Espaços como este têm um valor imenso. Todas as comunidades deveriam ter acesso a esse tipo de apoio.”

A trajetória de Kate Middleton na luta contra o câncer

Em 2024, Kate Middleton foi diagnosticada com um tipo de câncer não revelado. O anúncio veio após uma cirurgia abdominal, cujos detalhes não foram divulgados pela Casa Real. O tratamento incluiu sessões de “quimioterapia preventiva”, conforme informou o Palácio de Kensington.

Durante o período mais intenso da terapia, a princesa manteve-se afastada da agenda pública, fazendo raras aparições — uma delas no tradicional desfile Trooping the Colour, e outra no torneio de Wimbledon. Em setembro, ela anunciou o fim do tratamento em um vídeo comovente ao lado do marido, príncipe William, e dos três filhos: George, Charlotte e Louis.

Desde então, Kate tem retomado gradualmente suas atividades oficiais, ainda com cautela. Assim como ela, o rei Charles III também segue em tratamento contra o câncer, em meio a um clima de máxima discrição por parte da realeza britânica sobre seu estado de saúde.