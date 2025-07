Edu Guedes segue internado após descobrir câncer

© Reprodução- Facebook

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Edu Guedes, 51, apresenta evolução rápida após cirurgia. Ele segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após ser diagnosticado com câncer no pâncreas.

Os detalhes foram divulgados pela equipe do apresentador, nesta terça-feira (8), durante o programa Fica com a Gente (Rede TV!).

"Edu Guedes passou uma noite muito boa e segue em recuperação. Segundo os médicos, a evolução dele está sendo mais rápida do que o esperado, mostrando a força que ele tem."

Mais cedo, Ana Hickmann divulgou detalhes sobre o estado de saúde do companheiro. "Hoje o dia começou bem e mais leve. Edu está bem e forte. Eu voltei ao trabalho, e mais tarde estarei com ele. Obrigada por todas as orações", escreve a apresentadora da Record.

CÂNCER NO PÂNCREAS

Edu Guedes passou mal há alguns dias após uma infecção originária de uma crise renal. Ele passou por mais de um procedimento cirúrgico de emergência e descobriu um nódulo no pâncreas.

Ele passou por uma cirurgia para retirar os nódulos. O procedimento durou seis horas e foi realizado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Veja também:

Câncer de pâncreas, descoberto em Edu Guedes, pode ser agressivo e tem diagnóstico difícil

O câncer de pâncreas que acometeu o apresentador Edu Guedes, 51, é considerado um tipo agressivo da doença, e a dificuldade de diagnóstico está ligada à falta de sintomas em estágios iniciais.



O pâncreas faz parte tanto do sistema digestivo quanto do sistema endócrino. No primeiro, a função do órgão é produzir enzimas que são liberadas no intestino delgado para auxiliar na digestão dos alimentos. Já no segundo, auxilia produzindo hormônios que são liberados na corrente sanguínea para regular o metabolismo do corpo.

As ocorrências da doença são, em sua maioria, do tipo mais agressivo, o adenocarcinoma, que tem 90% dos diagnósticos. Os 10% restantes são do neuroendócrino, curável e com sobrevida longa dos pacientes.

Segundo o médico oncologista Thiago Jorge, do Centro Especializado em Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ainda não há uma resposta para o motivo da agressividade do adenocarcinoma. "Há um viés de localização. Acabamos descobrindo esse tumor, na grande maioria das vezes, quando ele já está avançado, muitas vezes em metástase. Mesmo quando não metastático, o paciente, quando operado, tem de 15% a 20% de chance de recuperação. É um tumor bastante agressivo mesmo quando é inicial."

Os sinais do câncer, segundo o especialista, costumam aparecer junto com os sintomas. "O pior de todos é o emagrecimento, sinal de que o tumor está avançado."

Também estão na lista a icterícia, fezes com gordura e dores na altura da porção superior do abdômen, que podem irradiar para as costas. "É uma dor bem típica", segundo Thiago, "que chamamos de dor em faixa."

Ainda não há meios estabelecidos de diagnóstico precoce para grandes populações, apenas grupos que já fazem acompanhamento por terem pancreatites de repetição, fora as pessoas com histórico familiar de câncer de pâncreas, de mama ou de próstata.

Fatores de risco associados ao desenvolvimento da doença são o excesso de gordura, a falta de exercícios físicos, o uso de álcool e o tabagismo, afirma o oncologista.

O apresentador Edu Guedes passou por uma cirurgia no último sábado (5), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O procedimento foi realizado para retirada de nódulos identificados durante uma investigação médica mais aprofundada.

Segundo o médico, cirurgias para retirar tumores do câncer de pâncreas podem ser feitas na cabeça, na cauda -considerada, diz o médico, menos complexa- ou no corpo do órgão. Após a cirurgia, todo o material é analisado para verificar as chances de os tumores regressarem e para que se avalie o uso de quimioterapia.

Essas cirurgias podem terminar com a retirada total do pâncreas -o que requer o uso de medicação para manter suas funções-, além de partes de outros órgãos, como o estômago, o intestino delgado e o baço, entre outros. "A ideia de qualquer cirurgia oncológica é que se retire todo o tumor com margens, para que não tenha nenhum resquício afetado pelo tumor ali, porque senão a chance de o tumor voltar é gigantesca."

As técnicas de cirurgia e as discussões dos caminhos a serem tomados contra a doença têm melhorado nos últimos anos, afirma o oncologista, o que tem aumentado as chances de cura e de controle do câncer de pâncreas.

"Hoje se discute bastante se não vale a pena fazer a quimioterapia antes, por exemplo, e com isso se reduz o tumor, facilitando a cirurgia."