Scarlett Johansson se torna atriz de maior bilheteria de Hollywood com novo filme

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o lançamento de "Jurassic World: Recomeço", Scarlett Johansson, 40, conquistou um marco histórico: tornou-se a atriz de maior bilheteria da história de Hollywood. A façanha foi confirmada pelo site especializado The Numbers, que soma as arrecadações mundiais de todos os filmes estrelados por grandes nomes da indústria cinematográfica.

Johansson ultrapassou nomes de peso como Samuel L. Jackson e Robert Downey Jr., seus colegas do universo cinematográfico da Marvel, após a estreia mundial do novo longa da franquia dos dinossauros, que arrecadou impressionantes US$ 322,6 milhões (cerca de R$ 1,7 bilhão) nos seis primeiros dias em cartaz, segundo o Box Office Mojo.

A atriz, que deu vida à Viúva Negra, agora ocupa o topo do ranking com uma bilheteria acumulada que leva em conta 36 filmes -bem menos do que os 71 de Jackson e os 45 de Downey. Ainda assim, seus maiores números vêm justamente da franquia Vingadores, responsável pelos quatro filmes mais lucrativos de sua carreira, afirma o The Numbers.

O novo Jurassic World, dirigido por Gareth Edwards e roteirizado por David Koepp, traz Johansson no papel de uma ex-agente militar enviada a uma instalação abandonada do antigo Jurassic Park. O elenco também conta com Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend, Ed Skrein e muitos dinossauros gerados por efeitos especiais -com a produção assinada por ninguém menos que Steven Spielberg.

Em entrevista recente à revista People, Johansson falou sobre a emoção de participar de uma franquia que marcou sua infância. "É surreal. Eu era uma fã dos filmes do Jurassic quando criança. Espero que outras crianças de dez anos tenham a mesma experiência mágica que eu tive vendo o primeiro filme no cinema. Faz você sonhar."

O impacto de "Jurassic World: Recomeço" também impulsionou a visibilidade de Johansson em outros projetos recentes. Em The Phoenician Scheme, de Wes Anderson, ela interpretou a excêntrica prima Hilda, papel que a manteve em alta entre crítica e público. E vem mais por aí: a atriz estreia na direção com Eleanor, a Grande, protagonizado por June Squibb. O longa foi exibido em maio no Festival de Cannes e marca um novo capítulo em sua carreira.

Atrás de Johansson no ranking das maiores bilheterias estão Zoe Saldaña, de Avatar e Guardiões da Galáxia, e Chris Pratt, que também atua na franquia Jurassic World. Já Samuel L. Jackson e Robert Downey Jr. estão no pódio, agora superados por Johansson.