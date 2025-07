Internada há 3 semanas, Ângela Ro Ro é extubada e pede ajuda financeira

© Wallace Barbosa Anderson Borde Marcello Sa Barretto

RIO DE JANEIRO, RJ E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Angela Ro Ro foi extubada nesta terça-feira (8) e apresenta melhora no seu estado clínico.

Segundo nota, a cantora "encontra-se sem sedação e lúcida embora esteja ainda isolada podendo receber visitas somente a partir desta quarta feira". Ela está em sua terceira semana de internação, foi submetida a um processo de traqueostomia e está "está sendo acompanhada por uma equipe de especialistas que acompanham sua evolução".

Nota assinada pelo advogado de Angela, Carlos Eduardo Campista de Lyrio, ainda pede ajuda financeira, visto que a cantora não pode realizar shows momentaneamente. "Detentora de voz poderosa e de grande carisma e uma legião de milhões de fãs e admiradores, a cantora não possui outra fonte de renda além dos shows que realiza e que agora, em função de seu tratamento, serão interrompidos, por isso, neste momento, toda a ajuda é bem-vinda e serão necessárias doações".

Os fãs que querem doar devem realizar doações via Pix por meio da chave 625.962.507-30 (Angela Maria Diniz Gonsalves). Nota esclarece que não há "qualquer tipo de vaquinha ou financiamento coletivo para ajudá-la".

O advogado ainda ressalta que os direitos autorais pagos pelas plataformas de streaming são "irrisórios". Apesar de a cantora ter, em apenas uma plataforma, cerca de 415 mil ouvintes mensais, ela recebe cerca de R$ 800 mensais das plataformas.

Crise financeira

No final do mês de maio, a cantora falou dos problemas de saúde e pediu ajuda financeira aos fãs nas redes sociais . "Estou fazendo esse vídeo com dificuldade física. Fui diagnosticada com infecção no sangue e suspeita de câncer. Eu não iria brincar com o assunto mais sério, pois eu amo a minha vida, eu amo a vida de todos. Qualquer valor será bem-vindo", disse Angela Ro Ro.

Compositora ganhou o apoio de fãs. "Angela querida, não tema. Você vai se recuperar. Mantenha a mente forte. Tudo vai dar certo", comentou um. "Melhoras, Angela. Você é muito querida", escreveu outro.

