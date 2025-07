José Loreto diz em quem se inspirou para papel de jogador mulherengo

© <p>TV Globo/Victor Pollak</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um jogador de futebol marrento, festeiro e mulherengo... Daria para escalar toda uma seleção de atletas brasileiros que se encaixam na descrição de Matheus Reis, personagem de José Loreto, 41, na série "Jogo Cruzado", que estreia na quarta-feira (9) no Disney+.

O ator não esconde que, de fato, buscou inspiração nos craques da vida real. "Eu fiz uma colcha de retalhos", conta à reportagem. "Vi vários jogadores de futebol, eu já gostava de vários e fucei mais a vida deles, vi documentários de todas as nossas estrelas mais polêmicas e fui juntando coisas. Peguei uma frase de um, um aspecto de figurino de outro e ia propondo para a caracterização."

Uma das sugestões que foram aceitas é uma tatuagem em formato de beijo que o personagem tem no pescoço. "Eu sabia que ele ia ser polêmico, que ia ser odiado, então tentei jogar muito carisma nele para dar essa humanidade", comenta. "E nasceu esse Matheus Reis aí."

Na trama, após um problema de saúde afastá-lo dos campos, Matheus recebe o convite para virar comentarista de um canal esportivo. Só que precisará dividir o espaço com a intrépida jornalista Elisa, papel de Carol Castro, que foi a responsável por divulgar imagens de uma de suas fugidas da concentração para curtir uma noitada regada a álcool e mulheres.

A atriz diz que sempre foi muito ativa e que, na pré-adolescência, gostava muito de jogar futebol depois das aulas. Além disso, sempre acompanhou muito futebol por influência do pai, Luca. "Ele era tricolor e eu sou flamenguista, para desgosto dele", conta. "Desculpa, papaizinho."

Luca morreu em 2023, mas acompanhou parte da preparação da atriz para o papel e lhe mandava links com vídeos de comentaristas que achava interessante que ela conhecesse. Carol também visitou o canal esportivo ESPN para entender a rotina de quem trabalha por lá.

"Passei um dia de vivência lá, desde a hora de chegar, passar o crachá, almoçar junto, reunião de pautas", enumera. "Tive uma troca muito bacana com a com a Daniela Boaventura [atualmente apresentadora da FlaTV], que faz uma participação na série também. Colei nela."

Carol conta que observou a postura, a maneira de falar e a forma firme como ela se colocava para emprestar um pouco dessa assertividade a Elisa. Também conversou com ela sobre como é trabalhar em um meio dominado pelos homens.

"Ela me falou muito sobre esse machismo, sobre como é difícil você entrar num universo em que quase todos são homens, alguns já senhores, que estão lá há anos, então já tem toda aquela coisa de grupinho, piadinha interna, então imagina ouvir o que uma mulher está falando", diz a atriz, que chegou a cursar jornalismo.

Enquanto Elisa tenta progredir na carreira, Matheus tem que encarar uma mudança radical por causa da nova atividade. Para Loreto, foi interessante como ator explorar essa transformação em cena. "Nossa, é um prato cheio de estrogonofe com carne, arroz, batata e tudo que tem direito", compara. "Foi delicioso."

"Meu personagem está no auge, está no topo da pirâmide do mundo futebolístico e, de repente, ele é cortado desse universo", comenta o ator. "Acho que isso justifica a intensidade, a tristeza, a raiva, a vontade de vingança... justifica tudo. Não é passando pano, mas também não vamos julgar antes de saber."

Boa parte da série gira em torno da relação de Matheus e Elisa, que começa no estilo gato e rato e vai evoluindo até, aos poucos, os dois percebem que têm mais em comum do que imaginavam. "Acho que os personagens se julgavam pela capa", explica Carol. "Quando são forçados a trabalhar juntos, eles vão se desarmando um para o outro -e essa junção, que é inicialmente forçada, vai virando realmente uma parceria."

"JOGO CRUZADO"

Quando Oito episódios disponíveis a partir de quarta-feira (9) no Disney+

Elenco José Loreto, Carol Castro, Leandro Ramos, Luciana Paes, Gabriel Santana e Aline Dias, entre outros

Criação Ariana Saiegh

