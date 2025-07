Príncipes George e Louis disputam título real 'amaldiçoado'? Os detalhes

© Getty Images

Aos 11 anos de idade, o príncipe George já está se preparando para o seu futuro enquanto rei de Inglaterra. O príncipe William e a princesa Kate têm procurado proporcionar um crescimento o mais normal quanto possível ao filho mais velho, contudo, é inevitável que a sua educação abranja um lado mais aristocrata, como se percebeu em um evento que aconteceu a 5 de maio deste ano.

Na celebração do VE Day (dia dedicado aos veteranos de guerra), George juntou-se ao pai para juntos estarem em conversa com um veterano, momento que foi muito elogiado pelos admiradores da família real britânica.

Este momento levou a que se refletisse sobre o futuro de George na monarquia e títulos reais que irá herdar. O de príncipe de Gales é garantido, já o de duque de Cambridge (também detido por William) não tanto.

O que diz a tradição da monarquia inglesa

Assim que o pai, William, suba ao trono - ocupando o lugar que agora pertence ao rei Charles III - espera-se que haja uma série de alterações nos títulos reais de George.

O mesmo aconteceu quando Charles III foi coroado em 2022, meses após a morte da rainha Elizabeth. William e Kate, conhecidos até então como duques de Cambridge, passaram a ser tratados como príncipes de Gales, uma vez que herdaram o título do próprio Charles.

O título de príncipes de Gales tem sido passado do monarca ao filho mais velho desde o século XIV, por isso, espera-se que a tradição se mantenha no futuro.

Apesar de George ter 11 anos, a idade não deverá ser um fator de impedimento para estas mudanças, uma vez que Charles tinha apenas nove anos quando foi nomeado como príncipe de Gales, no dia 1 de julho de 1969.

Príncipe George será também duque da Cornualha (no futuro)

Para além do título de príncipe de Gales, George passará igualmente a ser duque de Cornualha. O ducado foi estabelecido por Eduardo III em 1337 tendo como objetivo o sustento do seu herdeiro, conhecido como o Príncipe Negro e, consequentemente, a sua linhagem.

O ducado estende-se ao longo de 23 condados entre Inglaterra e o País de Gales. Enquanto atual duque da Cornualha, William usa os lucros do ducado para financiar as causas solidárias que apoia (e representa), bem como as suas despesas pessoais.

Enquanto 'gestor' desta propriedade, William faz questão de a visitar a cada 4 ou seis semanas. As suas visitas, tal como revela o diário inglês The Telegraph, são normalmente privadas, sem a presença de jornalistas. William gosta de se encontrar pessoalmente com os agricultores, de conhecer as famílias dos mesmos e as equipes que trabalham no terreno.

George disputa título de duque de Cambridge com Louis?

Para além de George, William e Kate têm mais dois filhos: a princesa Charlotte, de 10 anos, e o príncipe Louis, de sete. No que diz respeito a Charlotte, é provável que venha a herdar o título 'Princess Royal' que pertence à princesa Ana, irmã do rei Charles III.

Já quanto a Louis, este poderá herdar o título de duque de Cambridge quando o pai for rei. A história do título não é propriamente feliz, sendo este considerado almadiçoado. Criado no século XVII foi detido por sete membros da realeza, entre eles, William. Contudo, os primeiros quatro dos sete duques de Cambridge que o antecederam morreram tragicamente durante a infância.

O rei Charles II - que reinou entre 1660 e 1685 - criou o ducado para o sobrinho, Charles Stuart, mas o bebê morreu aos seis meses de vida, antes de receber oficialmente o título. O segundo duque, James Stuart, morreu aos três anos, e terceiro, Edgar, perdeu a vida também na infância.

O título ficou extinto depois da morte do príncipe George em 1904, mas supostamente foi oferecido ao príncipe Eduardo pela mãe, a rainha Isabel II, em 1999.

"O príncipe Eduardo iria ser o duque de Cambridge, mas viu o filme 'Shakespeare in Love' e havia uma personagem intitulada Conde de Wessex", revelou uma fonte ao Telegraph, em 2010. "Ele gostou da forma como suava e pediu à rainha se poderia ficar com ele", pedido ao qual a mãe concedeu.

A concessão deste título - isto é, se irá para George ou Louis - poderá ainda ser influenciada pelo momento em que eles se casarem. Se o George casar enquanto Charles III ainda for vivo é possível que lhe seja oferecido um ducado. Para além do ducado de Clarence e de Cumberland, apenas resta o de Cambridge. Já Louis poderá ainda herdar o título do tio, o príncipe André, duque de York, caso este não esteja vivo quando se casar.

As possibilidades são várias e tudo dependerá do momento e das decisões da Casa Real britânica.

