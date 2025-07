Cardiologista revela causa da morte de Michael Madsen

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A causa da morte de Michael Madsen, 67, foi revelada por seu cardiologista.

Madsen morreu na última quinta-feira, por insuficiência cardíaca. De acordo com seu cardiologista pessoal a rede de TV NBC Los Angeles, doenças cardíacas e alcoolismo também foram fatores que influenciaram na morte do ator.

Nenhuma autópsia foi realizada no corpo e a certidão de óbito foi assinada pelo cardiologista. O caso é considerado encerrado pelo Departamento do Xerife de Los Angeles, sem nenhuma indicação de crime, e é listado como morte por causas naturais.

O ator foi encontrado inconsciente em sua casa, em Malibu, nos EUA, na última quinta-feira.

Representantes de Madsen ressaltaram que o artista estava envolvido com filmes independentes nos últimos anos e que estava "ansioso por este capítulo" em sua vida. "Michael também estava se preparando para lançar um novo livro chamado 'Lágrimas por meu pai: pensamentos e poemas fora da lei' (tradução livre)", disseram em nota enviada ao TMZ.

Ele foi casado três vezes e teve seis filhos, incluindo o ator Christian Madsen.

Filha de piloto de Marília fala sobre Dona Ruth e disputa de seguro

Vitória Medeiros, filha do piloto Geraldo Medeiros — que estava no avião que caiu com Marília Mendonça em novembro de 2021 —, quebrou o silêncio sobre a polêmica envolvendo o valor do seguro da aeronave e a divisão entre as famílias das vítimas. Em um vídeo publicado nesta quarta-feira (9), ela relatou sua insatisfação com a decisão que favoreceu a família da cantora.



Segundo Vitória, o montante do seguro era de 1 milhão de dólares, um valor que, até então, era mantido sob sigilo. Ela contou que o seguro previa pagamento por vítima fatal, totalizando cinco beneficiários. "Esse valor deveria ser dividido igualmente entre as famílias, já que todas perderam alguém. Mas a família da Marília exigiu metade do valor", revelou.

Ainda no vídeo, Vitória afirma que tentou se opor à divisão desigual, mas acabou cedendo para evitar uma disputa judicial prolongada e desentendimentos dentro da própria família. “Fui contra enquanto pude. Acho injusto. O acordo teve que ser feito porque, se não fosse, o caso iria para a Justiça e seria um processo ainda mais longo”, explicou



No caso do piloto, a quantia seria dividida entre a esposa e os três filhos. Vitória destacou o impacto da perda do pai, que era o principal provedor da família. “Esse dinheiro faria uma diferença enorme na nossa vida. Tive que desistir da faculdade de medicina na Argentina porque a situação ficou insustentável”, desabafou.

Ela também lembrou dos ataques virtuais que sofreu após o acidente. Muitos internautas responsabilizaram o piloto e o copiloto pela tragédia. “Peço a Deus que me abençoe para lidar com esse tipo de comentário, mas também desejo luz para quem escreve essas coisas. Não devolvo com ódio”, disse.

O acidente, que aconteceu em Piedade de Caratinga (MG), matou Marília Mendonça, de 26 anos, além do produtor Henrique Bahia, o assessor e tio da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Medeiros e o copiloto Tarcísio Pessoa Viana.

O debate sobre a divisão do seguro voltou à tona após declarações de George Freitas, pai de Henrique Bahia. Na terça-feira (8), ele confirmou que a mãe de Marília, Dona Ruth, impôs a condição de ficar com 50% do valor como requisito para aceitar o acordo com a seguradora. “Todos estavam na mesma situação, sem seus provedores. Mas essa foi a exigência dela, e acabou sendo aceita”, relatou.

Vitória encerrou seu relato dizendo que gostaria apenas de esclarecer os fatos. “Acredito que todas as vidas têm o mesmo valor. Independente de quem foram em vida, todas deixaram pessoas que dependiam delas.”